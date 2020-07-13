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futebol

Ferj define equipe de arbitragem para o Fla-Flu decisivo de quarta-feira

Audiência nesta segunda definiu Grazianni Maciel Rocha como árbitro principal do clássico...
LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2020 às 18:58

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 18:58

Crédito: Mailson Santana/Fluminense F.C.
A equipe de arbitragem da finalíssima entre Flamengo e Fluminense, na quarta-feira, está definida. O árbitro Grazianni Maciel Rocha foi escalado para apitar a segunda partida da decisão do Campeonato Carioca, que será realizada no Estádio do Maracanã, às 21h, com transmissão em tempo real do site do L!.
A equipe de arbitragem do Fla-Flu - o terceiro disputado em uma semana -ainda contará com os assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha, além do quarto árbitro Philipe Georg Bennett.
O árbitro de vídeo no clássico será João Batista de Arruda, que terá Rodrigo Carvalhaes de Miranda e Daniel do Espírito Santo Parro como os assistentes.
No primeiro jogo, o Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1, e os dois times deixaram o campo queixando-se da arbitragem de Wagner do Nascimento Magalhães. O Rubro-Negro irritado pela expulsão de Gabriel Barbosa, já nos minutos finais. O Tricolor insatisfeito com os acréscimos dados pelo árbitro.

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