Ferj define equipe de arbitragem para o Fla-Flu decisivo de quarta-feira

Crédito: Mailson Santana/Fluminense F.C.

A equipe de arbitragem da finalíssima entre Flamengo e Fluminense, na quarta-feira, está definida. O árbitro Grazianni Maciel Rocha foi escalado para apitar a segunda partida da decisão do Campeonato Carioca, que será realizada no Estádio do Maracanã, às 21h, com transmissão em tempo real do site do L!.

A equipe de arbitragem do Fla-Flu - o terceiro disputado em uma semana -ainda contará com os assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha, além do quarto árbitro Philipe Georg Bennett.

O árbitro de vídeo no clássico será João Batista de Arruda, que terá Rodrigo Carvalhaes de Miranda e Daniel do Espírito Santo Parro como os assistentes.