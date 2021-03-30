Felipe Melo nega conversas com Boca Juniors e comenta renovação no Palmeiras: ‘Querer das duas partes’

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Mesmo com poucas movimentações nesta janela de transferências, algumas especulações envolvendo o Palmeiras surgem na mídia e a mais recente seria sobre um interesse do Boca Juniors pelo volante Felipe Melo. O jogador, porém, negou, em entrevista ao jornalista André Hernan, do portal ‘ge’, a possibilidade de jogar na Argentina. >> Griezmann, Marinho e Gabriel Veron ganham chuteira “super leve”. Confira fotos!

– De real não sei o que tem. Ninguém me procurou, não abri negociação como as pessoas estão falando por aí. Meu foco é Palmeiras, as competições que temos pela frente, essas duas finais que temos tão importantes contra dois grandes clubes. Até agora são inverdades, ninguém chegou para mim e falou comigo. Aproveito até o momento para dizer que as pessoas têm de noticiar coisas que são verdades, tem de ter um pouco mais responsabilidade ao noticiar uma situação que não existe. Se existisse teriam passado algo para mim e para o clube - declarou o camisa 30.Além disso, o capitão do Verdão comentou sobre a vontade de continuar na equipe, afirmando que pode ajudar o clube por “mais dois ou três anos”.

– A minha preocupação, sem dúvida nenhuma, é poder nessas duas finais conquistar, esse é meu foco. Pego meus números da temporada passada, que acabou há pouco, eu vejo que fisicamente ainda posso contribuir para uns dois ou três anos mais. Vamos ver o que Deus tem preparado, qual vai ser a vontade do clube. Penso igual, vai ser muito natural, uma conversa tranquila. Não é uma situação de um jogador que está vindo de fora, como foi no início, saindo de um grande clube e vindo para outro grande clube. Não era tão simples assim. Hoje é bem natural, é o querer das duas partes - ponderou.