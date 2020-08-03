Felipe Melo faz exame e desfalca o Palmeiras no primeiro jogo da decisão

Crédito: Cesar Greco

Felipe Melo está fora do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, nesta quarta-feira (5) na Arena.

O jogador passou por exame na coxa após sentir um problema na vitória sobre a Ponte Preta, aos 32 minutos do segundo tempo, e precisou ser substituído por Luan. O clube não informa o período de recuperação.

Capitão do Palmeiras, Felipe Melo também não jogou uma das partidas da final em 2018. Na ocasião, ele foi expulso em Itaquera e desfalcou o time no Allianz Parque.