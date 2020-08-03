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futebol

Felipe Melo faz exame e desfalca o Palmeiras no primeiro jogo da decisão

Capitão tem problema na coxa e não enfrenta o Corinthians nesta quarta (5), em Itaquera
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LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2020 às 17:51

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 17:51

Crédito: Cesar Greco
Felipe Melo está fora do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, nesta quarta-feira (5) na Arena.
O jogador passou por exame na coxa após sentir um problema na vitória sobre a Ponte Preta, aos 32 minutos do segundo tempo, e precisou ser substituído por Luan. O clube não informa o período de recuperação.
Capitão do Palmeiras, Felipe Melo também não jogou uma das partidas da final em 2018. Na ocasião, ele foi expulso em Itaquera e desfalcou o time no Allianz Parque.
Agora, ele tem a chance de atuar na volta e pode erguer o troféu de campeão. Melo tem 155 partidas com a camisa do Palmeiras e 98 vitórias. É o atleta do atual elenco com mais triunfos.

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