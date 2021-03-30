Felipe Jonatan diz viver no Santos o melhor momento da carreira

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Felipe Jonatan foi anunciado oficialmente como reforço do Santos pouco mais de dois anos atrás. O período defendendo o alvinegro ainda não trouxe títulos, mas rendeu convocações para a Seleção Olímpica. Em entrevista exclusiva ao LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, o jogador afirmou estar no melhor momento da sua carreira.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Desde o início, quando o meu empresário me contou sobre o interesse do Santos, não pensei duas vezes e falei que queria jogar no clube. No começo, a adaptação foi mais lenta, o que é normal, mas, hoje, me sinto totalmente adaptado e super feliz aqui. Ao longo dos anos, consegui amadurecer, tanto dentro como fora de campo, e acho que estou no meu melhor momento como profissional. E seguirei trabalhando cada dia mais forte para continuar evoluindo e ajudando o Santos a ir em busca dos nossos objetivos - afirmou o jogador.