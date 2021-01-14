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futebol

Felipão diz que problema do time é mais sério do que ele imaginava e reforça conversa sobre contratações

O treinador quer “ver a possibilidade de trabalho um pouco melhor” para a temporada de 2021, caso siga comandando a Raposa...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2021 às 01:04

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 01:04

Felipão estava com cara de “poucos amigos” ao tentar explicar a derrota do Cruzeiro, por 1 a 0, para o lanterna do Brasileiro da Série B, o Oeste, em duelo da 34ª rodada.
CONFIRA COMO FICOU A TABELA DA SÉRIE B APÓS A 34ª RODADA O treinador disse que espera ter algumas mudanças no elenco e que o problema na equipe era maior do que ele pensava. Veja no vídeo acima as palavras do treinador cruzeirense, que viu sua equipe ter mais um desempenho ruim na segunda divisão nacional Felipão ficou contrariado com o time durante toda a partida contra o Oeste-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

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