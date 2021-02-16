Federação Paulista premia times por gestão e desempenho na temporada

Crédito: Fábio Menotti/Palmeiras

Na manhã desta terça-feira (16), a Federação Paulista de Futebol, a FPF, realizou o evento "Programa de Excelência", ação anual que premia os melhores times do estado na temporada com base em análise de gestão e desempenhos.Paulistão 2021: Federação Paulista divulga tabela de jogos da 1ª fase

A premiação foi criada no final de 2015 e acompanha os clubes paulistas ao longo do ano em vários quesitos, como gestão e finanças, torcida, base, infraestrutura e desempenho técnico.

TIMES PAULISTAS NO BRASILEIRÃO: ACESSE A TABELA E SIMULE RESULTADOS

A FPF realiza um acompanhamento mensal de cada clube por meio de relatórios. Cada um compete consigo mesmo, e ao final do ano, o desempenho do clube é avaliado com a própria evolução.Além do mérito, os clubes recebem premiação em dinheiro, de acordo com a classificação final: bronze, prata ou ouro.

Na edição desse ano, os times que ficaram na categoria bronze são: Desportivo Brasil, Ituano, Guarani, Linense, Novorizontino e Paulista.

Já os clubes classificados para a categoria prata são: Botafogo-SP, Inter de Limeira, Juventus-SP, Portuguesa, Primavera e XV de Piracicaba.