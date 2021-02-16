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Federação Paulista premia times por gestão e desempenho na temporada

O evento Programa de Excelência aconteceu nessa terça-feira e classificou os times paulistas em bronze, prata e ouro conforme análise da gestão no ano de 2020...
LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2021 às 10:56

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 10:56

Crédito: Fábio Menotti/Palmeiras
Na manhã desta terça-feira (16), a Federação Paulista de Futebol, a FPF, realizou o evento "Programa de Excelência", ação anual que premia os melhores times do estado na temporada com base em análise de gestão e desempenhos.Paulistão 2021: Federação Paulista divulga tabela de jogos da 1ª fase
A premiação foi criada no final de 2015 e acompanha os clubes paulistas ao longo do ano em vários quesitos, como gestão e finanças, torcida, base, infraestrutura e desempenho técnico.
TIMES PAULISTAS NO BRASILEIRÃO: ACESSE A TABELA E SIMULE RESULTADOS
A FPF realiza um acompanhamento mensal de cada clube por meio de relatórios. Cada um compete consigo mesmo, e ao final do ano, o desempenho do clube é avaliado com a própria evolução.Além do mérito, os clubes recebem premiação em dinheiro, de acordo com a classificação final: bronze, prata ou ouro.
Na edição desse ano, os times que ficaram na categoria bronze são: Desportivo Brasil, Ituano, Guarani, Linense, Novorizontino e Paulista.
Já os clubes classificados para a categoria prata são: Botafogo-SP, Inter de Limeira, Juventus-SP, Portuguesa, Primavera e XV de Piracicaba.
Por fim, oito clubes foram selecionados para a categoria ouro: Água Santa, Audax, Corinthians, Ferroviária, Palmeiras, Ponte Preta, Santos e São Paulo.

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