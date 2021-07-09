  • Faz o L! Com gol de Cano, Vasco vence o Sampaio Corrêa e se aproxima do G4 da Série B do Brasileirão
Faz o L! Com gol de Cano, Vasco vence o Sampaio Corrêa e se aproxima do G4 da Série B do Brasileirão

Com o triunfo, Cruz-Maltino conquistou a quarta vitória seguida sob seus domínios, soma 16 pontos e ocupa a quinta colocação. Os visitantes têm 18 e seguem na terceira posição...

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 20:56

LanceNet

09 jul 2021 às 20:56
Crédito: Sempre ele! Cano marca o gol da vitória do Vasco sobre o Sampaio Corrêa em São Januário (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco venceu a quarta partida seguida em São Januário pela Série B do Brasileirão. Com gol de Cano, o Cruz-Maltino derrotou o Sampaio Corrêa e se aproximou do G4 da competição. O time carioca soma 16 pontos, e ocupa a quinta colocação, a apenas um ponto do CRB. Os maranhenses permanecem na terceira colocação com 18, mas podem ser ultrapassados pelo Goiás, que enfrenta o Náutico mais tarde.
O próximo compromisso do Cruz-Maltino será na terça-feira, diante do Coritiba, às 21h30, no Couto Pereira. A Bolívia Querida, por sua vez, volta a campo no mesmo dia e horário, também fora de casa, contra o Vitória, no Barradão. Ambas as partidas são válidas pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato BrasileiroNão perdoaO jogo começou bem movimentado e o Vasco abriu o placar com apenas um minuto em São Januário. Em jogada rápida de contra-ataque, Cano tocou para Léo Matos e se movimentou bem na área. O lateral levantou a cabeça e achou o argentino sozinho, que só teve o trabalho para deslocar o goleiro Mota, e correr para o abraço. Foi a quinta assistência de Léo Matos na temporada e o quarto gol de Cano na Série B.
Paredão da ColinaNo mesmo estilo de jogo das últimas partidas, o Vasco deu a bola para o adversário, e apostou nos contra-ataques. No entanto, na melhor chance da equipe maranhense no primeiro tempo. Luís Gustavo tabelou com Paulo Sérgio e arriscou de longe, obrigando Vanderlei a fazer uma grande defesa e afastar o perigo.
Em cima da linhaAo apostar nos contra-ataques, o Gigante da Colina teve muito espaço, sobretudo no lado esquerdo. E foi por ali que MT deu um passe açucarado para Zeca. O lateral entrou em velocidade no corredor e rolou para Marquinhos Gabriel chutar. A bola passou por cima da meta da Bolívia Querida. Em outra grande chance, Gabriel Pec cobrou escanteio, e Léo Matos surgiu sozinho para cabecear. A bola foi em direção ao gol, mas Zé Mário salvou em cima da linha.
Olha o argentino de novoAinda no primeiro tempo, Cano reapareceu, foi buscar jogo fora da área e de forma aguerrida recebeu pela ponta e avançou. Da fora da área, o argentino soltou a bomba e Mota fez uma grande defesa, salvando o Sampaio Corrêa. Na reta final dos primeiros 45 minutos, os visitante não conseguiram furar a marcação vascaína e o Cruz-Maltino levou mais perigo, tendo mais chance de ampliar o marcador.
Gol anuladoNa etapa final, o Sampaio Corrêa foi em busca do empate, mas faltou mais efetividade. A defesa vascaína conseguiu afastar o perigo das jogadas áreas e bem postada segurou bem o ataque adversário. Em cobrança de falta, Zé Mário colocou na área, mas Vanderlei afastou de soco. A Bolívia Querida até balançou a rede, mas o árbitro Jefferson Ferreira de Moraes (GO) assinalou corretamente o impedimento. Ciel recebeu na área e deu um toque de categoria por cima de Vanderlei, mas estava à frente.
Pressão no fimCom uma boa tabela pela direita, o Sampaio voltou a finalizar em direção à meta vascaína. A bola sobrou na área para Jajá, que finalizou, mas pegou fraco e Vanderlei encaixou a bola com segurança. No fim, a equipe maranhense foi para cima, mas os cariocas conseguiram segurar o jogo e sair com mais três pontos de São Januário. No último minuto, por pouco o Vasco não fez o segundo. Riquelme fez uma linda jogada e bateu no ângulo, mas a bola foi para fora.
FICHA TÉCNICAVASCO 1x0 SAMPAIO CORRÊA
Data/Hora: 09/07/2021, às 19h00 (de Brasília)Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA-GO) e Cristhian Passos Sorence (GO)Quarto árbitro: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)Cartões Amarelos: Ciel (SAM)Cartões Vermelhos: Nenhum
Gols: Cano (1'/1T)
VASCO (Técnico: Marcelo Cabo)Vanderlei, Léo Matos, Castan, Ernando e Zeca; Andrey, Galarza (Figueiredo 21'/2T), MT (Arthur Sales 31'/2T) e Marquinhos Gabriel (Sarrafiore 31'/2T); Gabriel Pec (Romulo 21'/2T) e Cano (Riquelme 44'/2T).
SAMPAIO CORRÊA (Técnico: Felipe Surian)Mota; Luís Gustavo, Joécio, Paulo Sérgio e Zé Mario (Felipinho 13'/2T); Mauro Silva, Ferreira (Romarinho 30'/2T) e Gui Campana (Daniel Costa 13'/2T); Pimentinha (Jajá 34'/2T), Jefinho (Ciel 30'/2T) e Jean Silva.

Tópicos Relacionados

vasco
Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 27/04/2026
Motoboy é baleado por motorista durante briga de trânsito em Vitória
"Quebrou quase todos os dentes", diz mãe de motoboy baleado em briga de trânsito em Vitória
Imagem BBC Brasil
'Nunca vi isso antes': jogador inglês fala à BBC sobre estreia no futebol brasileiro e relação com torcida do Corinthians

