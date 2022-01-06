futebol

Fast Club-AM x Fluminense: onde assistir, horário e prováveis times

Fluminense e Fast Club-AM estão empatados no Grupo 6, com seis pontos; Tricolor não convenceu na estreia...
LanceNet

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 14:56

Nesta sexta-feira, os Moleques de Xerém se preparam para o segundo confronto da Copinha. Às 15h15, o Fluminense enfrenta o Fast Club-AM, no Estádio Dr. Hudson Buck Ferreira, na sede de Matão (SP). No Grupo 6 da competição, as equipes estão empatadas com seis pontos e precisam vencer para se isolarem na primeira colocação. A partida será transmitida no SporTV e Eleven Sports. Na rodada de estreia, o Fluminense não conseguiu dominar o jogo. Com erros individuais e coletivos, os Moleques de Xerém quase empataram com a Jacuipense-BA, que surpreendeu. Já no final do segundo tempo, Davi cabeceou e marcou o gol da vitória. Tendo apenas um no saldo de gols, a equipe irá entrar em campo para buscar a vantagem sobre o adversário Fast Club-AM.FICHA TÉCNICAFast Club-AM x Fluminense ​​Data/Hora: 07/01/2022, às 15h15Local: Estádio Municipal Dr. Hudson Buck Ferreira, em Matão (SP)Árbitro: Humberto Jose JuniorAssistentes: Bruno Silva de Jesus e Veridiana Contiliani BiscoQuarto árbitro: Jose Luiz Aparecido MirandaAnalista de vídeo: Antonio Rogério Batista do PradoOnde assistir: SporTV e Eleven Sports
FLUMINENSE (Técnico: Eduardo Oliveira)​Thiago, Jhonny, Davi, Felipe, Marcos Pedro; Alexsander, Edinho, Wallace; Matheus Martins, John Kennedy e Alexandre Jesus.
Fluminense venceu a Jacuipense na estreia da Copinha (Mailson Santana/Fluminense FC)

