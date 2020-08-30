‘Faltou ser malandro’: Luxemburgo analisa empate do Palmeiras

Crédito: Tiago Caldas/Fotoarena/Lancepress!

O torcedor do Palmeiras estava comemorando uma vitória importante por 1 a 0 quando Weverton saiu para espalmar uma bola e o gol acabou ficando sem goleiro... Foi aí, aos 49 minutos do segundo tempo, que o Bahia conseguiu alcançar o empate por 1 a 1, no estádio de Pituaçu, em Salvador, neste sábado, pela sexta rodada do Brasileirão. Para o técnico do Verdão, Vanderlei Luxemburgo, faltou um detalhe para evitar essa ‘”tragédia”: malandragem.

- As mudanças (feitas no segundo tempo) foram boas, observando bem a equipe do Bahia dentro do jogo, então fizemos o que tinha que ter feito, fizemos o gol e o que faltou foi segurar um pouquinho a bola na frente. Tivemos chance de fazer o segundo gol com Zé Rafael e Luiz Adriano. Faltou ser mais malandro, malandro entre aspas, de segurar a bola na frente, sofrer faltas – iniciou o treinador, que ainda defendeu o goleiro Weverton de uma suposta falha no gol de empate:

- Acho que o Weverton fez certo em sair, socou a bola, e ela sobrou para o cara deles e foi feliz em dar o toque. É futebol. A equipe tem que estar de cabeça erguida, vamos ter um jogo importante agora contra o Inter em casa e vamos nos preparar para esse jogo.Nesta noite de sábado, o Bahia atrapalhou a alegria do Palmeiras e, no final do jogo, buscou empate por 1 a 1, no estádio de Pituaçu. Os gols foram marcados por Zé Rafael, curiosamente ex-Bahia, e Marco Antônio. Com isso, o Verdão perdeu a chance de subir para o segundo lugar.

Na próxima rodada, o Alviverde tem um embate direto pelas primeiras colocações contra o Internacional, no Allianz Parque. A partida acontece na quarta-feira, às 21h30, e Luxa também aproveitou para projetar o duelo.