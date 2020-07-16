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Faixas, mosaico, cantos e fumaça: Flamengo tenta transformar ambiente do Maracanã

Diretoria rubro-negra se mobilizou para tornar a atmosfera da final do Carioca mais próxima dos momentos pré-pandemia...
LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2020 às 00:07

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 00:07

Crédito: Matheus Dantas
Por conta dos protocolos de segurança no combate à COVID-19, o Flamengo não pôde contar com a sua torcida na decisão do Carioca, nesta quarta. Contudo, a diretoria se mobilizou para tornar o ambiente do Maracanã o mais próximo possível do que se costumava encontrar no estádio antes da pandemia. Mandante diante do Fluminense, o clube enfeitou as arquibancadas, realizou um mosaico e até recepção com fumaça na entrada do time.
No Setor Norte, onde costumam ficar a parte mais empolgada da Nação, as torcidas organizadas e embaixadas espalharam suas faixas e bandeiras - mais de 30, deixando o estádio rubro-negro. Na arquibancada central, um mosaico foi preparado com a seguinte mensagem: "42 milhões com vocês", referindo-se ao número de torcedores do Flamengo no Brasil.
Outra ação do clube foi a utilização do sistema de som com cantos das torcidas, desde o aquecimento das duas equipes no gramado. Quando o time de Odair Hellmann veio ao campo para a partida, vaias. Quando os comandados de Jorge Jesus subiram, aplausos e fumaça.
Até o tradicional canto em homenagem ao treinador português pôde ser ouvido: "Olê, olê, olê, olê... Mister! Mister!". A bola rolou às 21h, pelo jogo de volta da decisão. Na ida, vitória rubro-negra por 2 a 1.

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