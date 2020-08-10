Fagner e Luan seguem como dúvidas no Timão para estreia no Brasileiro

Crédito: Rodrigo Coca/Corinthians

O lateral Fagner segue como dúvida no Corinthians para a estreia no Campeonato Brasileiro, quarta, contra o Atlético-MG. O jogador ainda está com o tornozelo direito inchado e será reavaliado na próxima terça-feira. No treino desta segunda, o defensor ficou sob os cuidados dos fisioterapeutas do clube. Outro nome que pode ficar fora da partida em Belo Horizonte é Luan.

Titular absoluto da equipe do técnico Tiago Nunes, Fagner se machucou no segundo tempo da decisão contra o Palmeiras, no último sábado, no Allianz Parque. Nesta segunda, Fagner - assim como todos os jogadores que atuaram na final do Campeonato Paulista - não treinou com bola. Apesar disso, o lateral não teria condições de ir ao gramado por conta do inchaço no tornozelo.

Caso o dono da camisa 23 do Timão não possa viajar para Belo Horizonte na próxima terça, Michel Macedo é o favorito para assumir a posição na lateral-direita. O jogador substituiu Fagner na final do estadual e é a primeira opção da comissão técnica para a vaga. O uruguaio Bruno Méndez, embora seja zagueiro, também pode fazer a função de forma improvisada.Quem também ficou na fisioterapia e é uma incógnita para a partida do meio da semana contra o Galo é o meia-atacante Luan. Na manhã desta segunda, o jogador foi o principal alvo do protesto da torcida na porta do CT Joaquim Grava e vem recebendo fortes críticas por não ter batido pênalti na decisão do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras.

No último sábado, Luan deixou o gramado do Allianz Parque com o joelho sangrando e com dores no tornozelo - este, inclusive, foi o motivo apontado pela comissão técnica para que o camisa 7 não estivesse na lista de batedores no Dérbi do último fim de semana.