Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fagner e Luan seguem como dúvidas no Timão para estreia no Brasileiro

Dupla ficou sob os cuidados dos fisioterapeutas do Corinthians na manhã desta segunda-feira e pode desfalcar a equipe quarta, contra o Atlético-MG, no Mineirão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 ago 2020 às 14:32

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 14:32

Crédito: Rodrigo Coca/Corinthians
O lateral Fagner segue como dúvida no Corinthians para a estreia no Campeonato Brasileiro, quarta, contra o Atlético-MG. O jogador ainda está com o tornozelo direito inchado e será reavaliado na próxima terça-feira. No treino desta segunda, o defensor ficou sob os cuidados dos fisioterapeutas do clube. Outro nome que pode ficar fora da partida em Belo Horizonte é Luan.
Titular absoluto da equipe do técnico Tiago Nunes, Fagner se machucou no segundo tempo da decisão contra o Palmeiras, no último sábado, no Allianz Parque. Nesta segunda, Fagner - assim como todos os jogadores que atuaram na final do Campeonato Paulista - não treinou com bola. Apesar disso, o lateral não teria condições de ir ao gramado por conta do inchaço no tornozelo.
Caso o dono da camisa 23 do Timão não possa viajar para Belo Horizonte na próxima terça, Michel Macedo é o favorito para assumir a posição na lateral-direita. O jogador substituiu Fagner na final do estadual e é a primeira opção da comissão técnica para a vaga. O uruguaio Bruno Méndez, embora seja zagueiro, também pode fazer a função de forma improvisada.Quem também ficou na fisioterapia e é uma incógnita para a partida do meio da semana contra o Galo é o meia-atacante Luan. Na manhã desta segunda, o jogador foi o principal alvo do protesto da torcida na porta do CT Joaquim Grava e vem recebendo fortes críticas por não ter batido pênalti na decisão do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras.
No último sábado, Luan deixou o gramado do Allianz Parque com o joelho sangrando e com dores no tornozelo - este, inclusive, foi o motivo apontado pela comissão técnica para que o camisa 7 não estivesse na lista de batedores no Dérbi do último fim de semana.
O jogador será reavaliado na atividade da próxima terça-feira. Caso não tenha condições de enfrentar o Atlético-MG, Luan deve ceder vaga no time titular para o chileno Ángelo Araos ou para o ponta Everaldo. A dupla entrou no segundo tempo da final do estadual e vêm pedindo espaço no elenco alvinegro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Com Drauzio Varella, Multivix Med Summit 2026 debateu sobre o futuro da medicina no Brasil
Imagem de destaque
O conselho de Lula a Alexandre de Moraes no caso Master
Imagem de destaque
ES tem operação integrada para Festa da Penha e show do Guns N' Roses

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados