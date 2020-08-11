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futebol

Fagner desfalca o Corinthians contra o Atlético-MG nesta quarta

Lateral está com dores no tornozelo direito e foi vetado pelo departamento médico do Timão, que não identificou lesão; Michel Macedo é o favorito para assumir a vaga...
LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2020 às 12:14

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 12:14

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O lateral Fagner está fora da estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro, quarta-feira, contra o Atlético-MG. O jogador segue com dores no tornozelo direito e sua ida para Belo Horizonte foi vetada pelo departamento médico do Timão. Com isso, Michel Macedo deverá ser o titular do Alvinegro.
Na manhã desta terça-feira, Fagner passou por exames e não foi detectada lesão no tornozelo. Vale lembrar que o defensor se machucou no jogo do último sábado, contra o Palmeiras, na final do Campeonato Paulista.
Fora do duelo contra o Galo, o camisa 23 do Timão permanecerá em São Paulo para realizar tratamento na região afetada. A informação foi publicada pelo Globo Esporte e confirmada pelo LANCE!.Sendo assim, uma provável escalação do Corinthians para a estreia no Campeonato Brasileiro tem Cássio; Michel Macedo, Gil, Danilo Avelar e Carlos; Gabriel e Ederson (Victor Cantillo); Ramiro, Luan e Mateus Vital; Jô.
O jogo contra o Atlético-MG é válido pela segunda rodada da competição nacional - o Corinthians esteve ausente da rodada de abertura por estar envolvido com a final do Paulistão. O duelo com o Galo será na próxima quarta-feira, às 19h15, no estádio do Mineirão.

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