Fagner desfalca o Corinthians contra o Atlético-MG nesta quarta

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O lateral Fagner está fora da estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro, quarta-feira, contra o Atlético-MG. O jogador segue com dores no tornozelo direito e sua ida para Belo Horizonte foi vetada pelo departamento médico do Timão. Com isso, Michel Macedo deverá ser o titular do Alvinegro.

Na manhã desta terça-feira, Fagner passou por exames e não foi detectada lesão no tornozelo. Vale lembrar que o defensor se machucou no jogo do último sábado, contra o Palmeiras, na final do Campeonato Paulista.

Fora do duelo contra o Galo, o camisa 23 do Timão permanecerá em São Paulo para realizar tratamento na região afetada. A informação foi publicada pelo Globo Esporte e confirmada pelo LANCE!.Sendo assim, uma provável escalação do Corinthians para a estreia no Campeonato Brasileiro tem Cássio; Michel Macedo, Gil, Danilo Avelar e Carlos; Gabriel e Ederson (Victor Cantillo); Ramiro, Luan e Mateus Vital; Jô.