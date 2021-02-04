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futebol

Fábio Santos comemora vitória do Corinthians: 'Fizemos por merecer'

Lateral-esquerdo, autor do primeiro gol do Timão no triunfo por 2 a 1 sobre o Ceará, afirmou que, nesta quarta, mais do que jogar bem, era preciso vencer de qualquer forma...
LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2021 às 00:13

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 00:13

O Corinthians venceu de virada o Ceará, por 2 a 1, nesta quarta-feira, e subiu para oitava posição do Brasileirão-2020. Em confronto direto por vaga na Libertadores, o Timão conseguiu voltar ao caminho das vitórias após duas derrotas consecutivas. Pela importância do jogo, o elenco valorizou os três pontos conquistados e espera seguir na mesma toada em busca do objetivo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Relembre quantos jogadores da base o Corinthians utilizou nesta temporada
Em entrevista para a TV oficial do clube, na saída de campo, Fábio Santos, autor do primeiro gol corintiano, em cobrança de pênalti, exaltou a relevância do resultado nessa fase do campeonato e afirmou que mais importante do que uma boa atuação, era essencial vencer de qualquer forma nesta noite.
- Importantíssima (a vitória), a gente tinha caído de produção, voltamos a jogar com competitividade. A gente sabe que mais do que qualquer atuação, nós tínhamos que vencer e fizemos por merecer. Um jogo seguro, do começo ao fim. É dar sequência agora - analisou o lateral-esquerdo.

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