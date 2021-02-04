Fábio Santos comemora vitória do Corinthians: 'Fizemos por merecer'

O Corinthians venceu de virada o Ceará, por 2 a 1, nesta quarta-feira, e subiu para oitava posição do Brasileirão-2020. Em confronto direto por vaga na Libertadores, o Timão conseguiu voltar ao caminho das vitórias após duas derrotas consecutivas. Pela importância do jogo, o elenco valorizou os três pontos conquistados e espera seguir na mesma toada em busca do objetivo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Em entrevista para a TV oficial do clube, na saída de campo, Fábio Santos, autor do primeiro gol corintiano, em cobrança de pênalti, exaltou a relevância do resultado nessa fase do campeonato e afirmou que mais importante do que uma boa atuação, era essencial vencer de qualquer forma nesta noite.