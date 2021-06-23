Fábio Santos celebra 250 jogos pelo Corinthians e projeta duelo com o Sport: 'Recuperar os pontos'

No último domingo, o Corinthians conquistou um ponto com o sonolento empate em 0 a 0 com o Bahia, fora de casa. Apesar de ser um jogo bem ruim, ele ficou marcado para Fábio Santos, que completou 250 jogos com a camisa alvinegra. No entanto ele já pensa no duelo com o Sport, nesta quinta-feira.
Em entrevista para a TV oficial do clube, o lateral-esquerdo valorizou o feito que atingiu no último final de semana e se disse muito feliz pelas lembranças.
- Feliz, porque é uma marca importante, são muitos jogos, muitos deles mais felizes dos que tristes, então são só lembranças positivas e muito feliz por alcanças essa marca - declarou o camisa 26.
Apesar da marca individual, Fábio sabe que há muito trabalho ainda a fazer pelo clube, principalmente buscar a recuperação na temporada e no campeonato, e isso começa já nesta quinta-feira, contra o Sport. Para o lateral, é a oportunidade de compensar os pontos perdidos na Neo Química Arena.
- Tentar recuperar os pontos que nós perdemos em casa, esse começo de campeonato, principalmente em casa, não tem sido bom, é mais uma oportunidade de conseguir os três pontos, uma vitória importante no campeonato - concluiu.