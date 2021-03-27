Fábio Santos admite atuações ruins do Corinthians e diz: 'Vamos melhorar'

Crédito: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Após a classificação do Corinthians sobre o Retrô nos pênaltis, pela segunda fase da Copa do Brasil, o lateral-esquerdo Fábio Santos admitiu que o Timão vem tendo atuações ruins. Ele disse que aceita as críticas e prometeu que a equipe vai melhorar.>> Confira a tabela e da Copa do Brasil 2021

O Corinthians era mandante, mas a partida foi realizada em Saquarema, no Rio de Janeiro, porque jogos estão proibidos no estado de São Paulo em razão da pandemia do coronavírus. O gramado do Estádio Elcyr Resende de Mendonça não era bom, mas Fábio Santos reforçou que não pode servir como desculpa para a atuação alvinegra.

- Temos a noção de que precisamos melhorar e vamos melhorar. Com a classificação é melhor. Vamos aceitar as críticas, sabemos que precisamos melhorar, vamos trabalhar para isso - afirmou.

- Sabemos que o Retrô está mais acostumado a jogar nesse nível de campo, mas isso não soa como desculpa, teríamos que ter criado mais chances de gol. Não conseguimos nos adaptar. Precisamos melhorar, temos que criar situações de gol, mas feliz por essa classificação - completou o lateral.