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futebol

Fábio Santos admite atuações ruins do Corinthians e diz: 'Vamos melhorar'

Lateral-esquerdo afirma que aceita críticas e promete evolução do Timão...

Publicado em 27 de Março de 2021 às 00:55

LanceNet

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Publicado em 

27 mar 2021 às 00:55
Crédito: Rodrigo Coca / Agência Corinthians
Após a classificação do Corinthians sobre o Retrô nos pênaltis, pela segunda fase da Copa do Brasil, o lateral-esquerdo Fábio Santos admitiu que o Timão vem tendo atuações ruins. Ele disse que aceita as críticas e prometeu que a equipe vai melhorar.>> Confira a tabela e da Copa do Brasil 2021
O Corinthians era mandante, mas a partida foi realizada em Saquarema, no Rio de Janeiro, porque jogos estão proibidos no estado de São Paulo em razão da pandemia do coronavírus. O gramado do Estádio Elcyr Resende de Mendonça não era bom, mas Fábio Santos reforçou que não pode servir como desculpa para a atuação alvinegra.
- Temos a noção de que precisamos melhorar e vamos melhorar. Com a classificação é melhor. Vamos aceitar as críticas, sabemos que precisamos melhorar, vamos trabalhar para isso - afirmou.
- Sabemos que o Retrô está mais acostumado a jogar nesse nível de campo, mas isso não soa como desculpa, teríamos que ter criado mais chances de gol. Não conseguimos nos adaptar. Precisamos melhorar, temos que criar situações de gol, mas feliz por essa classificação - completou o lateral.
Classificado, o Corinthians aguarda sorteio para saber quem será seu adversário na terceira fase da Copa do Brasil. Em relação ao Campeonato Paulista, o Timão espera definição da FPF para saber quando jogará novamente.

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