Fabio Matias assume comando do grupo do Flamengo que iniciará Carioca; time fará dois amistosos

Com a demissão de Maurício Souza, Fabio Matias deixou o comando do Sub-20 na Copa SP de Futebol Júnior e, nesta terça no Ninho do Urubu, trabalhou pela primeira vez com o grupo do Flamengo que iniciará a disputa do Campeonato Carioca no próximo dia 27. O treinador, que já conhece a maioria dos atletas, falou sobre a programação do clube até o início do Estadual. Confira abaixo!- Já conhecemos os atletas, já tivemos a oportunidade de trabalhar neste meu início no clube. Teremos uma sequência, serão dois amistosos para estarem bem preparados - afirmou o técnico Fabio Matias, do Sub-20 do Flamengo.
Os dois amistosos citados por Fabio Matias serão contra o Nova Iguaçu, nos dias 15 e 20 de janeiro - ambos no CT do Ninho do Urubu. O técnico estava dirigindo a equipe do Flamengo na Copinha nas duas primeiras vitórias (10 a 0 sobre o Forte-ES e 4 a 0 sobre o Floresta-CE). Nesta terça, às 21h45, os Garotos do Ninho enfrentam o Oeste-SP, às 21h45, pela última rodada do Grupo 29.