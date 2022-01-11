Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fabio Matias assume comando do grupo do Flamengo que iniciará Carioca; time fará dois amistosos
futebol

Fabio Matias assume comando do grupo do Flamengo que iniciará Carioca; time fará dois amistosos

Fabio Matias assume função deixada por Maurício Souza, desligado do Flamengo nesta segunda-feira. O técnico do Sub-20 comandará o time no início do Campeonato Carioca...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jan 2022 às 17:36

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 17:36

Com a demissão de Maurício Souza, Fabio Matias deixou o comando do Sub-20 na Copa SP de Futebol Júnior e, nesta terça no Ninho do Urubu, trabalhou pela primeira vez com o grupo do Flamengo que iniciará a disputa do Campeonato Carioca no próximo dia 27. O treinador, que já conhece a maioria dos atletas, falou sobre a programação do clube até o início do Estadual. Confira abaixo!- Já conhecemos os atletas, já tivemos a oportunidade de trabalhar neste meu início no clube. Teremos uma sequência, serão dois amistosos para estarem bem preparados - afirmou o técnico Fabio Matias, do Sub-20 do Flamengo.
Os dois amistosos citados por Fabio Matias serão contra o Nova Iguaçu, nos dias 15 e 20 de janeiro - ambos no CT do Ninho do Urubu. O técnico estava dirigindo a equipe do Flamengo na Copinha nas duas primeiras vitórias (10 a 0 sobre o Forte-ES e 4 a 0 sobre o Floresta-CE). Nesta terça, às 21h45, os Garotos do Ninho enfrentam o Oeste-SP, às 21h45, pela última rodada do Grupo 29.
Crédito: TécnicodoSub-20,FábioMatiascomandaráoFlamengonoiníciodoCarioca(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Nacional do Braille expõe desafios na alfabetização de crianças com deficiência visual no Brasil
Imagem de destaque
'Me surpreendi comigo mesma', afirma Samira após rever seus comentários sobre Milena e Ana Paula
Imagem de destaque
BBB 26: 'Não tem essa maturidade', afirma Juliano Floss sobre Milena

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados