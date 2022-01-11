Fabio Matias assume comando do grupo do Flamengo que iniciará Carioca; time fará dois amistosos

Com a demissão de Maurício Souza, Fabio Matias deixou o comando do Sub-20 na Copa SP de Futebol Júnior e, nesta terça no Ninho do Urubu, trabalhou pela primeira vez com o grupo do Flamengo que iniciará a disputa do Campeonato Carioca no próximo dia 27. O treinador, que já conhece a maioria dos atletas, falou sobre a programação do clube até o início do Estadual. Confira abaixo!- Já conhecemos os atletas, já tivemos a oportunidade de trabalhar neste meu início no clube. Teremos uma sequência, serão dois amistosos para estarem bem preparados - afirmou o técnico Fabio Matias, do Sub-20 do Flamengo.