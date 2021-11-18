Fábio espera que clube monte um time forte para 2022: 'Precisamos de um grupo qualificado desde o início'

O Cruzeiro vai jogar Série B pelo terceiro ano seguido e as más campanhas da Raposa na segunda divisão nacional levou o ídolo do clube, o goleiro Fábio, a fazer uma cobrança pública sobre o futuro da equipe em 2022. O arqueiro, que renovou contrato com os mineiros, pediu que a diretoria consiga qualificar o grupo de atletas desde o início do ano para que as chances de acesso à Série Sejam reais. A Raposa nunca chegou perto de ficar no G4 da Série B nos dois anos que disputou a competição, após ser rebaixado, em 2019. A trajetória cruzeirense na segunda divisão foi de insucessos e campanhas fracas, inclusive com riscos de queda para a terceira divisão. Confira o que disse Fábio no vídeo acima.De contrato novo, Fábio está perto de completar 1000 jogos com a camisa celeste-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)