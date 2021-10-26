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Fábio e Luxemburgo estão com renovações encaminhadas segundo o presidente do Cruzeiro

Sérgio Santos Rodrigues disse que a permanência dos dois para 2022 é prioridade no clube...
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Publicado em 

26 out 2021 às 18:18

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 18:18

Crédito: Luxemburgo está entre as prioridades de renovação do presidente Sérgio Santos Rodrigues-(Divulgação/Cruzeiro
O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, comentou sobre as situações de duas peças consideradas chave elo clube em 2022: as renovações de Vanderlei Luxemburgo e do goleiro Fábio. Segundo o dirigente, a dupla está perto de seguir no clube para a próxima temporada. -A gente já está bem conversado, já falamos muito sobre o trabalho conjunto para o ano que vem- disse o dirigente em entrevista ao Globo Esporte Minas. Fábio, que tem contrato até o fim do ano, sonha em fazer o jogo 1000 pela Raposa. Atualmente, o goleiro tem 969 partidas com a camisa celeste. Com a renovação, alcançara a marca e será um dos pilares do elenco para levar o time de volta à elite nacional em 2023. No caso do treinador, que assinou até o fim do ano que vem, tê-lo no comando do time é para seguir com o bom trabalho feito até o momento, quando conseguiu melhorar o desempenho da equipe na Série B.

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