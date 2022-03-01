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futebol

Fabián Bustos antecipa horário dos treinos do Santos

Atividades da semana serão sempre às 8 horas, no CT Rei Pelé...
LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2022 às 11:00

Publicado em 01 de Março de 2022 às 11:00

O técnico Fabián Bustos já conheceu o elenco do Santos e iniciou os trabalhos com o grupo visando sua estreia diante da Ferroviária no sábado, pelo Campeonato Paulista.A primeira mudança do treinador foi antecipar os horários dos treinos para às 8 horas. Anteriormente, o treinamento pela manhã acontecia às 9h30min e muitas das atividades aconteciam no período da tarde. Agora todos os jogadores precisam estar na academia às 8 horas e às 9 horas o elenco vai para o campo.
O primeiro trabalho de Bustos na segunda-feira chamou atenção. Apesar de ter sido uma atividade pós-jogo, sem o time titular, o treino durou cerca de duas horas.Bustos fará sua estreia no comando do Peixe diante a Ferroviária no sábado, às 18h30min, pela décima rodada do Campeonato Paulista. O Santos saiu da zona de classificação para o mata-mata do seu grupo e ainda corre risco de rebaixamento na competição. O Alvinegro terá Palmeiras e Água Santa antes do encerramento da fase de grupos.
Segue programação dos próximos dias:
Terça-feira (1)Treino às 8h no CT Rei Pelé, em Santos.
Quarta-feira (2)Treino às 8h no CT Rei Pelé, em Santos.
Quinta-feira (3)Treino às 8h no CT Rei Pelé, em Santos.
Sexta-feira (4)Treino às 8h no CT Rei Pelé, em Santos.
Saída para Araraquara às 14h.
Sábado (5)Ferroviária x Santos FC - 18h30 - Fonte Luminosa.
Crédito: OtécnicoFabiánBustosiniciouostrabalhosnoSantosnestasegunda(Divulgação/SantosFC

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