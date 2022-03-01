Fabián Bustos antecipa horário dos treinos do Santos

O técnico Fabián Bustos já conheceu o elenco do Santos e iniciou os trabalhos com o grupo visando sua estreia diante da Ferroviária no sábado, pelo Campeonato Paulista.A primeira mudança do treinador foi antecipar os horários dos treinos para às 8 horas. Anteriormente, o treinamento pela manhã acontecia às 9h30min e muitas das atividades aconteciam no período da tarde. Agora todos os jogadores precisam estar na academia às 8 horas e às 9 horas o elenco vai para o campo.

O primeiro trabalho de Bustos na segunda-feira chamou atenção. Apesar de ter sido uma atividade pós-jogo, sem o time titular, o treino durou cerca de duas horas.Bustos fará sua estreia no comando do Peixe diante a Ferroviária no sábado, às 18h30min, pela décima rodada do Campeonato Paulista. O Santos saiu da zona de classificação para o mata-mata do seu grupo e ainda corre risco de rebaixamento na competição. O Alvinegro terá Palmeiras e Água Santa antes do encerramento da fase de grupos.

Segue programação dos próximos dias:

Terça-feira (1)Treino às 8h no CT Rei Pelé, em Santos.

Quarta-feira (2)Treino às 8h no CT Rei Pelé, em Santos.

Quinta-feira (3)Treino às 8h no CT Rei Pelé, em Santos.

Sexta-feira (4)Treino às 8h no CT Rei Pelé, em Santos.

Saída para Araraquara às 14h.

Sábado (5)Ferroviária x Santos FC - 18h30 - Fonte Luminosa.