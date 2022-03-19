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futebol

Fabián Bustos admite preocupação com fragilidade defensiva do Santos

Time levou três gols da Ferroviária no meio de semana e, neste sábado, levou mais dois do Água Santa, na Vila Belmiro, na despedida do Campeonato Paulista de 2022...
LanceNet

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Publicado em 

19 mar 2022 às 19:51

Publicado em 19 de Março de 2022 às 19:51

O técnico Fábian Bustos conseguiu a primeira vitória no comando do Santos neste sábado (19), diante do Água Santa, mas deixou a Vila Belmiro preocupado com a fragilidade da defesa alvinegra.Depois de levar três gols da Ferroviária no meio de semana (empate por 3 a 3), o time voltou a ser vazado duas vezes na despedida do Campeonato Paulista (vitória por 3 a 2). E acendeu o alerta."Jogamos quarta, fizemos 3 gols, levamos 3. Jogamos agora no sábado, fizemos 3, levamos 2. Temos que melhorar isso. Temos que melhorar defensivamente, mas só conseguiríamos isso com muito trabalho", repetiu.
O treinador argentino fez uma rápida comparação com sua última equipe, o Barcelona de Guayaquil, para deixar claro o que espera do Santos em termos de solidez defensiva no restante da temporada.
"Não podemos ceder tantos gols. Nas últimas equipes que dirigi, tomamos um gol em 6 partidas. Temos que trabalhar para não ter que marcar 3, 4 gols para vencer".
Ao falar sobre o jogo do Água Santa, especificamente, elogiou a entrega do time, mas pediu atenção no que considerou o ponto fraco do Santos, mais uma vez.
"Hoje novamente o ponto ruim foi a bola parada. Temos que trabalhar mais e também ter ajustes defensivos. Era jogo para terminar 4 a 1, 5 a 2. Terminou 3 a 2. Estou contente com a entrega dos jogadores e com o compromisso para melhorar. Vemos uma evolução, mas sempre queremos mais".
Crédito: TécnicoFábianBustosadmitiuquedefesadoSantosestáabaixodoqueesperava(IvanStorti/SantosFC

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