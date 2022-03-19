Fabián Bustos admite preocupação com fragilidade defensiva do Santos

O técnico Fábian Bustos conseguiu a primeira vitória no comando do Santos neste sábado (19), diante do Água Santa, mas deixou a Vila Belmiro preocupado com a fragilidade da defesa alvinegra.Depois de levar três gols da Ferroviária no meio de semana (empate por 3 a 3), o time voltou a ser vazado duas vezes na despedida do Campeonato Paulista (vitória por 3 a 2). E acendeu o alerta."Jogamos quarta, fizemos 3 gols, levamos 3. Jogamos agora no sábado, fizemos 3, levamos 2. Temos que melhorar isso. Temos que melhorar defensivamente, mas só conseguiríamos isso com muito trabalho", repetiu.

O treinador argentino fez uma rápida comparação com sua última equipe, o Barcelona de Guayaquil, para deixar claro o que espera do Santos em termos de solidez defensiva no restante da temporada.

"Não podemos ceder tantos gols. Nas últimas equipes que dirigi, tomamos um gol em 6 partidas. Temos que trabalhar para não ter que marcar 3, 4 gols para vencer".

Ao falar sobre o jogo do Água Santa, especificamente, elogiou a entrega do time, mas pediu atenção no que considerou o ponto fraco do Santos, mais uma vez.

"Hoje novamente o ponto ruim foi a bola parada. Temos que trabalhar mais e também ter ajustes defensivos. Era jogo para terminar 4 a 1, 5 a 2. Terminou 3 a 2. Estou contente com a entrega dos jogadores e com o compromisso para melhorar. Vemos uma evolução, mas sempre queremos mais".