'Extremo e louco': imprensa espanhola repercute vitória do Real Madrid sobre o Barcelona no El Clásico'

Neste sábado, Real Madrid e Barcelona disputaram o 'El Clasico' no Estádio Alfredo di Stéfano, na capital espanhola, Madrid. No final, quem saiu com a vitória foi a equipe merengue, pelo placar de 2 a 1. Após o jogo, a imprensa espanhola repercutiu a partida.
Veja a tabela do EspanholA imprensa espanhola de Madrid e Barcelona repercutiu a vitória do Real Madrid neste sábado no 'El Clásico'. Veículos de imprensa da Espanha como 'Marca', 'Diario As', da capital, e 'Mundo Deportivo', da Catalunha, deram destaque ao 2 a 1 deste sábado.
O 'Marca' cita, em sua capa, a vitória do Madrid em um 'clássico épico', e também trata sobre a polêmica de um suposto pênalti não marcado nos minutos finais. Segundo o jornal, o puxão de Mendy em Braithwaite é 'insuficiente para sinalizar uma penalidade'.
Ainda na capital espanhola, o 'Diario As' cita um 'clássico extremo e louco no meio de um furacão', ressaltando a eficiência do Real Madrid para vencer a partida. Além disso, o 'As' ainda cita as emoções dos minutos finais como um 'final de filme'.
Na Catalunha, o 'Mundo Deportivo' não dá muito destaque à polêmica do suposto pênalti em Braithwaite, e apenas faz uma citação ao caso em sua crônica. O jornal apenas destaca a vitória merengue e as dificuldades enfrentadas pelo Barcelona.
O Real Madrid enfrenta, nesta quarta-feira, o Liverpool, às 16h (de Brasília) pela volta das quartas de final da Champions League. O Barcelona, por sua vez, entra em campo contra o Athletic Bilbao no próximo sábado, às 16:30h (de Brasília), pela final da Copa do Rei.