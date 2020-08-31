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Ex-Corinthians, Guilherme Torres acerta com time de Xavi

Campeão grego com o Olympiacos na última temporada, volante assinou com o Al Sadd, do Catar, e realizará o desejo de ser treinado pelo ex-craque do Barcelona...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 12:34

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2020 às 12:34
Crédito: Divulgação
Campeão grego com o Olympiacos em 2020, o volante Guilherme Torres foi anunciado nesta segunda-feira pelo Al Sadd, do Catar, que é comandado pelo ex-craque e agora treinador Xavi.
- Mais um passo importante na minha carreira. Fui muito feliz no Olympiacos e espero seguir assim agora no Al Sadd. Me apresentaram um projeto muito grande e audacioso. Um clube de muita tradição no Catar. Chego para somar na busca pelos títulos - ressaltou Guilherme, que assinou por três temporadas.
Bicampeão da Liga dos Campeões da Ásia e 14 vezes da liga nacional, o Al Sadd já contou em seu elenco na história com jogadores como Romário, Emerson Sheik e Raúl Gonzalez, ex-Real Madrid. Empolgado com a nova etapa na carreira, Guilherme não escondeu o desejo de ser treinado por Xavi.
- Ser treinado pelo Xavi é algo que realmente me encantou. Ele fez história dentro de campo, como volante. Tenho certeza que vou crescer como pessoa e jogador ao lado dele - completou o volante.
Revelado nas categorias de base da Portuguesa, Guilherme ganhou projeção nacional vestindo a camisa do Corinthians, onde foi campeão paulista e da Recopa. Na Europa, começou sua carreira na Udinese-ITA e La Coruña-ESP até chegar ao Olympiacos-GRE, onde se tornou ídolo da torcida e viveu seu melhor momento na carreira. Ao todo, foram 78 partidas e 13 gols pelo clube grego.

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