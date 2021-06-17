Ex-Barcelona revela: 'Messi vomitava no vestiário'

Ibrahim Afellay, ex-jogador do Barcelona, revelou que Lionel Messi já vomitou antes das partidas no vestiáro do time. Em entrevista ao "Studio Europa", o holandês, que já está aposentado dos gramados, afirmou que a pressão por vitórias também o fazia passar mal.- Tive muitos problemas com as refeições, pois não conseguia engolir as comidas antes dos jogos. Claru que pude vivenciar isso com Messi. A pressão era tão grande que ele, antes de sair ao gramado, vomitava no vestiário. E às vezes no jogo.