Ex-Barcelona revela: 'Messi vomitava no vestiário'

Ibrahim Afellay, ex-jogador do Barcelona, revelou que Lionel Messi já vomitou antes das partidas no vestiáro do time. Em entrevista ao "Studio Europa", o holandês, que já está aposentado dos gramados, afirmou que a pressão por vitórias também o fazia passar mal.- Tive muitos problemas com as refeições, pois não conseguia engolir as comidas antes dos jogos. Claru que pude vivenciar isso com Messi. A pressão era tão grande que ele, antes de sair ao gramado, vomitava no vestiário. E às vezes no jogo.
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Em 2018, o argentino explicou que sua mudança de alimentação o ajudou a mudar essa situação que aconteceu de forma corriqueira por alguns anos de sua vida. O craque revelou que comia chocolates e alfajores e bebia refrigerantes antes das partidas.
Messi perdeu até alguns jogos por conta de sua condição, mas há muitos anos não enfrenta o problema. E segundo Afellay, não haverá nenhum atleta no futebol que será melhor que o camisa 10.