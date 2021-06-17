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Ex-Barcelona revela: 'Messi vomitava no vestiário'

Ibrahim Afellay vestiu a camisa blaugrana entre 2011 e 2014 e afirma que também passava mal antes das partidas por conta da pressão por jogar no clube catalão...
LanceNet

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Publicado em 

17 jun 2021 às 10:31

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 10:31

Crédito: Messi já passou mal dentro de campo (AFP
Ibrahim Afellay, ex-jogador do Barcelona, revelou que Lionel Messi já vomitou antes das partidas no vestiáro do time. Em entrevista ao "Studio Europa", o holandês, que já está aposentado dos gramados, afirmou que a pressão por vitórias também o fazia passar mal.- Tive muitos problemas com as refeições, pois não conseguia engolir as comidas antes dos jogos. Claru que pude vivenciar isso com Messi. A pressão era tão grande que ele, antes de sair ao gramado, vomitava no vestiário. E às vezes no jogo.
> Veja a tabela da Eurocopa
Em 2018, o argentino explicou que sua mudança de alimentação o ajudou a mudar essa situação que aconteceu de forma corriqueira por alguns anos de sua vida. O craque revelou que comia chocolates e alfajores e bebia refrigerantes antes das partidas.
Messi perdeu até alguns jogos por conta de sua condição, mas há muitos anos não enfrenta o problema. E segundo Afellay, não haverá nenhum atleta no futebol que será melhor que o camisa 10.

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