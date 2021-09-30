Everson aponta ‘luto’ na volta aos treinos do Galo: 'Dia de juntar os cacos e lamber as feridas'

O goleiro Everson, do Atlético-MG, resumiu como está o sentimento dos jogadores alvinegros após a eliminação da Libertadores para o Palmeiras, que aconteceu na terça-feira, 28 de setembro, após o empate em 1 a 1, que tirou a chance do alvinegro de buscar o bicampeonato. O jogador do Galo disse que o cenário era de “luto” e tristeza. A dor do elenco alvinegro era visível em todas as manifestações pós-jogo, seja nas entrevistas, ou nas redes sociais. Everson e seus colegas tiveram um alento com o carinho da Massa, que abraçou o time como o goleiro comentou. Agora, segundo o arqueiro do Galo, é pensar no Brasileiro e Copa do Brasil. Confira o relato de Everson nos vídeos da Matéria. Everson falou do "luto" alvinegro e do carinho da torcida após a eliminação na Libertadores-(Pedro Souza/Atlético-MG)