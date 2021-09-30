AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Everson aponta ‘luto’ na volta aos treinos do Galo: 'Dia de juntar os cacos e lamber as feridas'
futebol

Everson aponta ‘luto’ na volta aos treinos do Galo: 'Dia de juntar os cacos e lamber as feridas'

O goleiro do Atlético-MG relatou o clime no alvinegro depois da eliminação da equipe na Libertadores para o Palmeiras...

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 18:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 set 2021 às 18:47
O goleiro Everson, do Atlético-MG, resumiu como está o sentimento dos jogadores alvinegros após a eliminação da Libertadores para o Palmeiras, que aconteceu na terça-feira, 28 de setembro, após o empate em 1 a 1, que tirou a chance do alvinegro de buscar o bicampeonato. O jogador do Galo disse que o cenário era de “luto” e tristeza. A dor do elenco alvinegro era visível em todas as manifestações pós-jogo, seja nas entrevistas, ou nas redes sociais. Everson e seus colegas tiveram um alento com o carinho da Massa, que abraçou o time como o goleiro comentou. Agora, segundo o arqueiro do Galo, é pensar no Brasileiro e Copa do Brasil. Confira o relato de Everson nos vídeos da Matéria. Everson falou do "luto" alvinegro e  do carinho da torcida após a eliminação na Libertadores-(Pedro Souza/Atlético-MG)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tratamento de pele no inverno
Inverno: por que essa é a melhor época para cuidar da pele
MPF pede reformas nas escolas Divino Espírito Santo, Nova Vista, Dilô Barbosa, Córrego do Chiado e São Jorge, em São Mateus.
MPF cobra reforma de cinco escolas quilombolas em São Mateus
Imagem BBC Brasil
Por que Andy Burnham, prestes a se tornar o novo primeiro-ministro do Reino Unido, é considerado um enigma até para os britânicos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados