Evanilson volta a marcar, mas lamenta empate no Maracanã

Após o empate com o Atlético-GO por 1 a 1, no Maracanã, Evanílson disse estar feliz por voltar a marcar, mas lamentou o resultado e os pontos perdidos dentro de casa. Ao balançar as redes, o atacante chegou ao seu nono gol pelo Tricolor na temporada. Vale destacar que o jogador levou o terceiro cartão amarelo e estará fora do confronto contra o São Paulo, no domingo.
- Eu fico muito feliz de poder voltar a marcar gol. Aquela pintura. Trabalhei bastante para que saísse o gol e hoje graças a Deus saiu. Mas eu fico muito triste pelo resultado, já que não saímos com a vitória. Mas agora é levantar a cabeça e trabalhar para sair com os três pontos no próximo jogo - destacou, e acrescentou.
- Foi um resultado que a gente não esperava. Fizemos um bom jogo, a equipe se doou bastante dentro de campo. Com um a menos ficou complicado, mas todo o time correu bastante - disse.
No domingo, o Fluminense encara o São Paulo, às 16h, no Morumbi, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Após o tropeço desta quarta, o Tricolor buscará recuperar os pontos perdidos e reencontrar o caminho da vitória.