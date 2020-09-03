futebol

Evanilson volta a marcar, mas lamenta empate no Maracanã

Atacante comemorou seu nono gol com a camisa do Fluminense na temporada, mas disse estar triste com os pontos perdidos e afirmou que equipe dará volta por cima no domingo...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 22:39

LanceNet

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
Após o empate com o Atlético-GO por 1 a 1, no Maracanã, Evanílson disse estar feliz por voltar a marcar, mas lamentou o resultado e os pontos perdidos dentro de casa. Ao balançar as redes, o atacante chegou ao seu nono gol pelo Tricolor na temporada. Vale destacar que o jogador levou o terceiro cartão amarelo e estará fora do confronto contra o São Paulo, no domingo.
- Eu fico muito feliz de poder voltar a marcar gol. Aquela pintura. Trabalhei bastante para que saísse o gol e hoje graças a Deus saiu. Mas eu fico muito triste pelo resultado, já que não saímos com a vitória. Mas agora é levantar a cabeça e trabalhar para sair com os três pontos no próximo jogo - destacou, e acrescentou.
- Foi um resultado que a gente não esperava. Fizemos um bom jogo, a equipe se doou bastante dentro de campo. Com um a menos ficou complicado, mas todo o time correu bastante - disse.
No domingo, o Fluminense encara o São Paulo, às 16h, no Morumbi, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Após o tropeço desta quarta, o Tricolor buscará recuperar os pontos perdidos e reencontrar o caminho da vitória.

Tópicos Relacionados

fluminense
Recomendado para você

Projeto de abertura de terceira via para desafogar trânsito na Serra
Terceira Via exclui ligação com Vitória e será feita apenas na Serra
Delegacia de Venda Nova do Imigrante
Dupla é indiciada por extorquir clínica e ameaçar pacientes em Venda Nova
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ
Acordos do caso Mariana dispensam aprovação da Justiça inglesa, diz STF

