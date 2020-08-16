Evanilson exalta vitória e evita especulações de transferência: 'Minha cabeça está no Fluminense'

Neste domingo, o Fluminense venceu o Internacional por 2 a 1 e garantiu sua primeira vitória no Brasileirão. Um dos destaques do Tricolor na partida, Evanilson exaltou a importância da vitória no Maracanã.
- A gente vinha de uma derrota e empate. Viemos jogando bem. Mas nesse jogo, graças a Deus, conseguimos manter nosso ritmo. Fizemos outra boa partida. Saímos com resultado positivo. isso é o mais importante. E vamos em busca dos três pontos - disse o atacante.
Questionado sobre os rumores de transferência que o cercam, Evanilson garantiu estar focado apenas no Fluminense. Segundo o 'Globoesporte.com', o atacante recebeu uma proposta do grupo que comanda o Manchester City.
- Eu não pude fazer o gol, mas fico feliz em ajudar a equipe. Eu fico mais feliz pelos três pontos. Quanto a essa proposta, minha cabeça está só no Fluminense. Graças a Deus, está dando tudo certo - finalizou o atacante.
Com a vitória, o Fluminense chega aos quatro pontos no Brasileirão e vai para a oitava posição. Na próxima rodada, visita o RB Bragantino, na quarta-feira, às 19h15.