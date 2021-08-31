Eu vi! Botafogo anuncia a compra e o novo contrato de Chay

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O "Malvadão" é, oficialmente, alvinegro. O Botafogo oficializou, na tarde desta terça-feira, a compra em definitivo de Chay. O clube de General Severiano entrou em um acordo com a Portuguesa-RJ, clube que detinha os direitos econômicos do jogador de 30 anos, e ele assinou um novo vínculo.

O contrato foi assinado no começo da tarde, como o LANCE! adiantou. O Glorioso mantinha conversas com o estafe de Chay e a Portuguesa há meses buscando um acordo para exercer a opção de compra, prevista anteriormente no contrato de empréstimo.