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futebol

Eu vi! Botafogo anuncia a compra e o novo contrato de Chay

Alvinegro adquiriu o meio-campista, artilheiro da equipe na Série B do Brasileirão, de forma definitiva junto à Portuguesa-RJ...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 16:23

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2021 às 16:23
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O "Malvadão" é, oficialmente, alvinegro. O Botafogo oficializou, na tarde desta terça-feira, a compra em definitivo de Chay. O clube de General Severiano entrou em um acordo com a Portuguesa-RJ, clube que detinha os direitos econômicos do jogador de 30 anos, e ele assinou um novo vínculo.
O contrato foi assinado no começo da tarde, como o LANCE! adiantou. O Glorioso mantinha conversas com o estafe de Chay e a Portuguesa há meses buscando um acordo para exercer a opção de compra, prevista anteriormente no contrato de empréstimo.
Desta forma, Chay, agora, pertence de forma definitiva ao clube de General Severiano. O camisa 14 é o artilheiro do Alvinegro na Série B com oito gols marcados, além de ter dado três assistências.

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