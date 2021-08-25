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futebol

Estudo coloca lateral do Coritiba entre jovens que mais ganharam experiência em 2021

Natanael, aos 19 anos, acumula 21 partidas na temporada com a camisa Coxa Branca...

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 18:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 ago 2021 às 18:14
Crédito: Jogador é cria da base do clube (Divulgação/Coritiba
Nesta semana, o CIES Football Observatory, que é o Centro Internacional de Estudos Esportivos, divulgou um estudo em que lista os 100 jogadores Sub-20 de todo o mundo que mais ganharam experiência neste ano.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA lista é liderada por Pedri, do Barcelona, com 3.827 minutos em 49 jogos. Aparecem também outros jogadores de destaque mundial como Greenwood, do Manchester United, e Saka, do Arsenal. Mas também tem brasileiros onde um deles é o lateral-direito do Coritiba, Natanael.
O jogador de 19 anos de idade atuou por 1.699 minutos nas 20 partidas que esteve em campo, tendo marcado um gol em números que renderam 30 pontos para ele segundo o critério adotado pelo CIES.
- É um privilégio muito grande estar entre esses 100 jogadores. É um estudo muito bacana, nos faz enxergar, mesmo em meio a maratona de jogos, o quanto nos desenvolvemos ao longo da competição. Para mim é muito importante estar jogando, ganhar essa sequência dentro de campo para poder evoluir. Tenho aprendido muito com meus companheiros. E fico ainda mais feliz que tudo isso está vindo junto com os resultados do nosso time - analisa o jovem.
Outro número individual que chama a atenção apesar da característica mais ofensiva do atleta é que Natanael figura como o segundo melhor ladrão de bolas na segunda divisão nacional. Das 46 tentativas de desarme, 40 foram certeiras.

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