Estreia, disputa no meio e Gabi e Pedro mais entrosados: o que esperar do Flamengo a 7 dias da Supercopa

No último jogo, Isla e Filipe Luís atuaram junto a Léo Pereira na linha defensiva. Gustavo Henrique, Cleiton e, agora, Fabrício Bruno podem ser testados às vésperas da definição para a final contra o Atlético-MG, no dia 20.

> Flamengo x Nova Iguaçu: prováveis times, desfalques e onde assistir

Isso porque, o selecionável Everton Ribeiro tem atuado como ala esquerdo, e, ao que indica, Vitinho e Arrascaeta brigam pela ponta do lado canhoto, que ainda teve Lázaro como destaque no jogo passado. Pela disputa acirrada, a região merece os holofotes neste início, assim como a dos volantes, ainda distantes do que pede o treinador na fase defensiva, sobretudo.

No ataque, ainda no âmbito hipotético, é possível vermos Gabigol e Pedro atuando juntos de novo. Eles já iniciaram dez partidas lado a lado, sendo a mais recente com Paulo Sousa, que ainda não viu uma sintonia animadora. Destaque na vitória diante do Audax, Gabi chegou a pedir paciência, ciente de que a dupla necessita de entrosamento, o que pode ser afinado nesta noite.

- A torcida está muito ansiosa, mas é muito bom jogar com ele e poder ajudá-lo. Pude dar uma assistência para ele quase fazer um grande gol. Foi a primeira vez que tivemos sequência e vamos chegar à perfeição.

O retrospecto de Pedro e Gabigol juntos como titulares:

10 jogos7 vitórias2 empates1 derrota

Gols de Gabi: 5Gols de Pedro: 3

Assistências de Gabi: 3Assistências de Pedro: 2