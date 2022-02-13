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Estreia, disputa no meio e Gabi e Pedro mais entrosados: o que esperar do Flamengo a 7 dias da Supercopa

Últimos ajustes: Rubro-Negro enfrentará o Nova Iguaçu às 19h deste domingo, pela 6ª rodada do Carioca, a uma semana de jogar a final contra o Atlético-MG
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Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 fev 2022 às 06:00
No último jogo, Isla e Filipe Luís atuaram junto a Léo Pereira na linha defensiva. Gustavo Henrique, Cleiton e, agora, Fabrício Bruno podem ser testados às vésperas da definição para a final contra o Atlético-MG, no dia 20.
> Flamengo x Nova Iguaçu: prováveis times, desfalques e onde assistir
Isso porque, o selecionável Everton Ribeiro tem atuado como ala esquerdo, e, ao que indica, Vitinho e Arrascaeta brigam pela ponta do lado canhoto, que ainda teve Lázaro como destaque no jogo passado. Pela disputa acirrada, a região merece os holofotes neste início, assim como a dos volantes, ainda distantes do que pede o treinador na fase defensiva, sobretudo.
No ataque, ainda no âmbito hipotético, é possível vermos Gabigol e Pedro atuando juntos de novo. Eles já iniciaram dez partidas lado a lado, sendo a mais recente com Paulo Sousa, que ainda não viu uma sintonia animadora. Destaque na vitória diante do Audax, Gabi chegou a pedir paciência, ciente de que a dupla necessita de entrosamento, o que pode ser afinado nesta noite.
- A torcida está muito ansiosa, mas é muito bom jogar com ele e poder ajudá-lo. Pude dar uma assistência para ele quase fazer um grande gol. Foi a primeira vez que tivemos sequência e vamos chegar à perfeição.
O retrospecto de Pedro e Gabigol juntos como titulares:
10 jogos7 vitórias2 empates1 derrota
Gols de Gabi: 5Gols de Pedro: 3
Assistências de Gabi: 3Assistências de Pedro: 2
Crédito: PauloSousaorientajogadoresdoFlamengo(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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