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Estreia de Paulo Sousa e reforços: Flamengo inicia semana crucial de olho na Supercopa do Brasil

Grupo principal do Rubro-Negro estreia contra o Boavista, nesta quarta-feira
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LanceNet

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Publicado em 

31 jan 2022 às 06:00

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 06:00

Fabio Matias já passou o bastão para Paulo Sousa, que estreará sob o comando do Flamengo nesta quarta-feira, contra o Boavista, antecipando o planejamento inicial. Após folgar no último domingo, o grupo principal se reapresenta às 8h desta segunda a fim de concretizar a primeira formação do time, visando afinar a engrenagem até a prioridade neste início de temporada: a Supercopa do Brasil. Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
Até o jogo contra o Atlético-MG, agendado para o dia 20 de fevereiro, o Flamengo realizará cinco jogos pelo Estadual: contra Boavista (2), Fluminense (6), Audax (9), Nova Iguaçu (12) e Madureira (16). E Paulo Sousa, inclusive, deve testar uma composição com três zagueiros até o Fla-Flu.
No clássico, aliás, o Fla não deve contar com o quarteto selecionável (Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol). As opções de Sousa estão escassas, principalmente pelas recentes saídas de Kenedy e Michael.
E esta semana também será crucial por conta das possíveis reposições. Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor executivo da pasta, respectivamente, irão à Europa por mais contratações - a única até aqui é a de Marinho.
O Flamengo intensificará a busca por novos jogadores a partir desta terça-feira (1º de fevereiro), dia seguinte ao encerramento da janela internacional de transferência das principais ligas da Europa. Everton Cebolinha é um nome dos que estão no radar do clube.
> Veja a tabela do Cariocão
Em tempo: o LANCE! transmitirá o jogo entre Flamengo e Boavista, às 18h desta quarta, em Tempo Real. O duelo será realizado no Estádio Raulino de Oliveira.
Crédito: Temporada2022:FlamengodePaulojogaráasuaprimeirapartidanestaquarta(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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