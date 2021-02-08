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Estádio do Corinthians inicia vacinação em drive-thru contra a Covid-19

Circuito instalado no estacionamento da Neo Química Arena atenderá idosos acima de 90 anos entre 8h e 17h...
LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 08:42

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 08:42

Crédito: Agência Corinthians
A campanha de vacinação na Neo Química Arena iniciou nesta segunda-feira (8). Através do presidente Duílio Monteiro Alves, o Corinthians colocou o seu estádio a disposição no dia 8 de janeiro, sendo confirmada pela cidade de São Paulo na última quarta-feira (3) como opção para os paulistanos da Zona Lesta.
> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosO sistema de aplicação das vacinas ocorrerá em modelo drive-thru, nos carros, das 8h às 17h, onde o circuito foi montado no interior do estacionamento da arena corintiana, com entrada no portão E4, estacionamento leste do estádio, com os box para vacinação nos portões I, J e K.
A princípio, apenas idosos maiores de 90 anos serão vacinados. No dia 15 de fevereiro está previsto o início da vacinação de pessoas entre os 85 a 89 anos.
Segundo o consórcio de veículos de comunicação brasileiros, o país já atingiu a marca de 3,5 milhões de pessoas imunizadas. Ainda assim, o número representa menos de 1% da população nacional.

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