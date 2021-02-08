Estádio do Corinthians inicia vacinação em drive-thru contra a Covid-19

Crédito: Agência Corinthians

A campanha de vacinação na Neo Química Arena iniciou nesta segunda-feira (8). Através do presidente Duílio Monteiro Alves, o Corinthians colocou o seu estádio a disposição no dia 8 de janeiro, sendo confirmada pela cidade de São Paulo na última quarta-feira (3) como opção para os paulistanos da Zona Lesta.

> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosO sistema de aplicação das vacinas ocorrerá em modelo drive-thru, nos carros, das 8h às 17h, onde o circuito foi montado no interior do estacionamento da arena corintiana, com entrada no portão E4, estacionamento leste do estádio, com os box para vacinação nos portões I, J e K.

A princípio, apenas idosos maiores de 90 anos serão vacinados. No dia 15 de fevereiro está previsto o início da vacinação de pessoas entre os 85 a 89 anos.