'Essa fase vai passar', diz Dodi após derrota do Fluminense na estreia

Crédito: Reprodução/Youtube

É comum ouvir nas entrevistas coletivas do técnico Odair Hellmann a avaliação de que o Fluminense está evoluindo. Se realmente está ou não, os números neste momento são preocupantes. A equipe ainda não venceu em jogos oficiais após a paralisação, apesar do título na Taça Rio contra o Flamengo (conquistado com uma vitória nos pênaltis). O volante Dodi lamentou os resultados ruins, mas garantiu que o elenco está trabalhando para melhorar.

– Todo mundo sabe que é resultado, mas a equipe está se empenhando ao máximo. Não estamos deixando de correr, de trabalhar. Tenho certeza essa fase vai passar e as vitórias vão voltar. Espero que seja na quarta já. Será um grande jogo. Vamos descansar bem e fazer um grande trabalho - disse, em entrevista por videoconferência após a partida.

Titular no esquema com três volantes utilizado por Odair, Dodi elogiou a forma de jogo do Tricolor e destacou a sequência pesada do Flu pela frente. O time volta a campo na próxima quarta-feira contra o Palmeiras, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.