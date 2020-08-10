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'Essa fase vai passar', diz Dodi após derrota do Fluminense na estreia

Volante vê evolução na equipe e analisa bom jogo contra o Grêmio, mas lamenta resultados ruins após a paralisação...
LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2020 às 14:47

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 14:47

Crédito: Reprodução/Youtube
É comum ouvir nas entrevistas coletivas do técnico Odair Hellmann a avaliação de que o Fluminense está evoluindo. Se realmente está ou não, os números neste momento são preocupantes. A equipe ainda não venceu em jogos oficiais após a paralisação, apesar do título na Taça Rio contra o Flamengo (conquistado com uma vitória nos pênaltis). O volante Dodi lamentou os resultados ruins, mas garantiu que o elenco está trabalhando para melhorar.
– Todo mundo sabe que é resultado, mas a equipe está se empenhando ao máximo. Não estamos deixando de correr, de trabalhar. Tenho certeza essa fase vai passar e as vitórias vão voltar. Espero que seja na quarta já. Será um grande jogo. Vamos descansar bem e fazer um grande trabalho - disse, em entrevista por videoconferência após a partida.
Titular no esquema com três volantes utilizado por Odair, Dodi elogiou a forma de jogo do Tricolor e destacou a sequência pesada do Flu pela frente. O time volta a campo na próxima quarta-feira contra o Palmeiras, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.
– Me senti feliz pela estreia no Brasileiro, mas triste pela derrota. Começamos com uma trinca de volantes, mas infelizmente o Yuri sentiu. O Michel é um grande jogador também e vem ajudando muito. Todos deram o máximo para sair com a vitória, mas infelizmente levamos o gol. Precisamos corrigir. Temos um jogo atrás do outro agora, quarta-feira temos o Palmeiras - completou.

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