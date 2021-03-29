Esquerda ou direita? Entenda como pode jogar Léo Jabá, reforço do Vasco

Crédito: Rafael Ribeiro/CRVG

O Vasco segue a montagem de elenco visando o seu retorno à elite do futebol brasileiro no fim desta temporada. Um dos últimos nomes confirmados foi o de Léo Jabá, jogador de 22 anos que chega para ocupar uma lacuna importante na equipe: a do atacante de lado do campo.

Ainda em 2020, o Vasco perdeu seus dois titulares do ano anterior: Rossi, para o Bahia, e Marrony, vendido ao Atlético Mineiro. Desde então, o time sofre para repor as duas saídas. Talles Magno, Vinícius, Catatau, Gustavo Torres e Pikachu não renderam - os três últimos, inclusive, já deixaram o clube -, Gabriel Pec chegou a voltar para o sub-20 e hoje é o artilheiro da equipe no Carioca, mas ainda oscila. Jabá chega para, possivelmente, ocupar uma das vagas. Assim como Morato, anunciado neste domingo.

Revelado pelo Corinthians e com passagem pela Seleção Brasileira Sub-20, onde disputou o Sul-Americano da categoria em 2017 junto de Douglas Luiz, cria vascaína, Léo saiu cedo do Brasil. Pelo time paulista disputou somente 19 jogos, sendo apenas sete como titular. Não totalizou 700 minutos em campo antes de ser negociado com o Akhmat Grozny. Em 2018, após uma temporada na Rússia, Jabá chegou ao PAOK, da Grécia, onde viveu sua melhor fase.

Antes da lesão no joelho direito, em outubro de 2019, que o deixou longe dos gramados por 10 meses, o atacante disputou 49 confrontos, marcou 7 gols e deu 10 assistências. Ou seja, teve participação direta em 17 bolas na rede neste período, obtendo uma média de uma a cada três partidas, aproximadamente. O número é bem superior, por exemplo, ao de Talles Magno, ponta que mais atuou na última temporada. O jovem entrou em campo exatamente 49 vezes, anotando três tentos e dando cinco passes. Menos da metade do volume de participações do novo reforço cruz-maltino.

Um detalhe importante é a mudança de lado de Léo e como isso afeta seu rendimento. Enquanto Talles jogou quase sempre aberto na esquerda, Jabá variou diversas vezes na Grécia. Dos sete gols anotados por lá, cinco foram atuando na esquerda. Das 10 assistências dadas, sete nasceram em jogadas pela direita. O que mostra um atacante - que é destro - muito mais finalizador quando cai por um lado e construtor quando chega por outro.

Desde a lesão, porém, o jogador esteve no gramado apenas duas vezes, totalizando apenas um pouco mais de 10 minutos em campo. Sua última aparição foi em setembro do ano passado, quando entrou no fim do duelo com o Larissa, na estreia do Campeonato Grego. O tempo de inatividade gera a dúvida sobre onde e como Léo Jabá jogará. A resposta, só Marcelo Cabo e o próprio atacante poderão dar.

LÉO JABA NO PAOK