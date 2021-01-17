Escalação do Palmeiras: Com novidades, Abel Ferreira define time para encarar o Corinthians

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O elenco do Palmeiras treinou na tarde deste domingo (17), na Academia de Futebol, e finalizou a sua preparação para encarar o Corinthians, no Allianz Parque, nesta segunda-feira (18), em jogo adiado da 28ª rodada do Brasileirão 2020.

Com Danilo e Felipe Melo recuperados de suas lesões e mais uma vez no gramado, Abel Ferreira contou com o que tem de disponível do elenco no treino técnico e tático de mais de uma hora e meia no CT alviverde.

>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2020 e faça sua simulação>> Palmeiras x Corinthians será nesta segunda: relembre cada Dérbi no AllianzGabriel Veron fez atividades separado dos demais, tanto no gramado quanto na parte interna do Centro de Excelência, e não esta à disposição da comissão técnica para o clássico. O jovem atacante tem uma lesão na coxa esquerda.Marcos Rocha é outro desfalque certo para a partida, por conta de suspensão por três amarelos. Mayke deve entrar na direita, enquanto Gabriel Menino retorna para o meio-campo. No ataque, Gustavo Scarpa deve retomar a vaga que foi ocupada por Breno Lopes no jogo contra o Grêmio.

O provável Palmeiras para encarar o seu maior rival é: Weverton, Mayke, Luan, Alan Empereur e Matías Viña; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony, Gustavo Scarpa e Luiz Adriano.