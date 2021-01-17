Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Escalação do Palmeiras: Com novidades, Abel Ferreira define time para encarar o Corinthians
futebol

Escalação do Palmeiras: Com novidades, Abel Ferreira define time para encarar o Corinthians

Verdão venceu o rival em Itaquera no primeiro turno e agora quer a vitória no Allianz Parque para entrar na cola dos líderes do Brasileirão
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jan 2021 às 20:00

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 20:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O elenco do Palmeiras treinou na tarde deste domingo (17), na Academia de Futebol, e finalizou a sua preparação para encarar o Corinthians, no Allianz Parque, nesta segunda-feira (18), em jogo adiado da 28ª rodada do Brasileirão 2020.
Com Danilo e Felipe Melo recuperados de suas lesões e mais uma vez no gramado, Abel Ferreira contou com o que tem de disponível do elenco no treino técnico e tático de mais de uma hora e meia no CT alviverde.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2020 e faça sua simulação>> Palmeiras x Corinthians será nesta segunda: relembre cada Dérbi no AllianzGabriel Veron fez atividades separado dos demais, tanto no gramado quanto na parte interna do Centro de Excelência, e não esta à disposição da comissão técnica para o clássico. O jovem atacante tem uma lesão na coxa esquerda.Marcos Rocha é outro desfalque certo para a partida, por conta de suspensão por três amarelos. Mayke deve entrar na direita, enquanto Gabriel Menino retorna para o meio-campo. No ataque, Gustavo Scarpa deve retomar a vaga que foi ocupada por Breno Lopes no jogo contra o Grêmio.
O provável Palmeiras para encarar o seu maior rival é: Weverton, Mayke, Luan, Alan Empereur e Matías Viña; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony, Gustavo Scarpa e Luiz Adriano.
A bola rola para Palmeiras x Corinthians a partir das 19h (horário de Brasília) desta segunda-feira (18), no Allianz Parque, com transmissão do Premiere FC.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arte em muros dá cor a Caratoíra e mostra como é viver no bairro
Imagem BBC Brasil
Quem é Satoshi Nakamoto? Investigação reacende debate sobre identidade de criador do bitcoin
Imagem de destaque
Ataques no Líbano deixam mais de 300 mortes; Israel anuncia negociações com Beirute

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados