Escalação do Corinthians: primeiro jogo pós-Sylvinho tem estreia de Paulinho como titular

Enquanto o Corinthians não encontra um novo treinador, o interino Fernando Lázaro tem comandado a equipe, e ficará no banco de reservas na partida contra o Ituano, neste domingo (6), às 18h30, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, no estádio Novelli Júnior, em Itu. E a escalação inicial do Timão contra o Galo de Itu tem algumas mudanças em relação no qual o ex-comandante corintiano vinha levando a equipe no início da temporada, a principal delas é a promoção da estreia do meia Paulinho como titular.

Principal contratação do Corinthians até aqui para esta temporada, o camisa 15 havia começado no banco de reservas os jogos contra Ferroviária, Santo André e Santos. O ex-treinador alegava ausência de condições físicas, mas o interino optou por contar com o jogador desde o início da partida contra o Ituano.

Para dar lugar a Paulinho, Giuliano foi para o banco de reservas.

Quem também se deu bem com a montagem do Timão por Lázaro foi o atacante Jô, que havia perdido a vaga para Gustavo Mantuan, mas estreou em 2022 saindo do banco de reservas no intervalo do Clássico Alvinegro no último meio de semana e com seis minutos em campo marcou o único gol corintiano na derrota por 2 a 1 para o Peixe, em Itaquera.

De volta ao time após ser ausência nas duas últimas partidas, pois fazia um trabalho de controle de carga, o meia-atacante Willian iniciará a partida contra o Ituano no banco de reservas, assim como Gabriel Pereira, que perdeu a vaga para Gustavo Mosquito.

Na lateral-esquerda, Fábio Santos volta ao time titular. Antes, com Sylvinho, o intuito era a posição ter um revezamento entre ele e o garoto Lucas Piton, que iniciou o último jogo, contra o Santos, além da estreia contra a Ferroviária.

De volta após ficar à serviço da seleção colombiana, o volante Cantillo iniciará como titular diante do Galo, fazendo com que Du Queiroz vá para o banco de reservas.

O goleiro Cássio, recuperado da Covid-19, também iniciará em campo o compromisso deste domingo (6).

A escalação inicial do Corinthians para enfrentar o Ituano é: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo; Gustavo Mosquito, Renato Augusto, Paulinho e Róger Guedes; Jô.

No banco de reservas, Fernando Lázaro terá como opções: o goleiro Matheus Donelli; os laterais João Pedro e Lucas Piton; o zagueiro Raul Gustavo; os meias Du Queiroz, Roni, Giuliano, Luan, Adson, Gabriel Pereira e Gustavo Mantuan.