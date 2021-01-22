Ernando valoriza trabalho de Dado Cavalcanti

Na última quarta-feira o Bahia voltou a respirar aliviado no Campeonato Brasileiro. Diante do Athletico, o Esquadrão de Aço levou a melhor por 1 a 0 e de quebra saiu da zona de rebaixamento do torneio nacional.
Na coletiva de imprensa desta sexta-feira, o zagueiro Ernando foi o escolhido para contar um pouco dos últimos dias e valorizou o período de treinos do técnico Dado Cavalcanti.
‘Acho que o fator positivo, além do tempo que tivemos para treinar, ficamos uma rodada sem jogar e tivemos mais tempo para priorizar bola parada, sistema defensivo no geral, balanço de linha. Dado Cavacalnti enfatizou bastante essa questão. Os laterais tirarem o cruzamento dos atacantes de lado, os zagueiros encaixarem melhor dentro da área juntamente com os atacantes. Esses fatores que Dado colocou durante os treinamentos da semana foram fundamentais para nossa equipe ser forte no sistema defensivo e, depois de muitos jogos, a gente conseguiu não sofrer gols, melhor ainda, saiu com o triunfo dentro de casa’, disse.
Vale lembrar que, após o jogo contra o Atlético-GO, o Tricolor ficou dez dias apenas treinando para encarar o Athletico.
Agora, o Esquadrão de Aço volta a campo no próximo domingo, quando visita o Sport, na Ilha do Retiro.