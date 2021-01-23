Entenda por que Mosquito ganhou a confiança de Mancini no Corinthians

Apesar do "acidente de percurso" no Dérbi, o Corinthians vem em uma boa fase no Brasileirão-2020, principalmente a partir do momento em que Vagner Mancini "achou" um time titular e ajustou o ataque. Um desses ajustes foi a entrada de Gustavo Mosquito, que não saiu mais da equipe desde então, ganhando a confiança e se tornando peça fundamental para o treinador.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Mosquito virou titular do Timão diante do Goiás, em uma tentativa de Mancini de dar mais volume e alternativas ao ataque, que apesar de ter melhorado, ainda era a maior dificuldade e criava muito poucas chances de gol. A partir dali, com Cazares, Otero e Jô, o sistema ofensivo para ter sido acertado. A vitória por 2 a 1, de virada, teve participação decisiva de Gustavo, Jô e Cazares.

Nos duelos seguintes, mesmo com o desfalque de Otero, afastado por conta da Covid-19, e com exceção da goleada sofrida para o Palmeiras, o ataque trouxe resultado, sempre com participação de Gustavo Mosquito nos tentos. De lá para cá, ele foi responsável direto por quatro gols nesses cinco jogos, ou seja, ele esteve presente em pelo menos um gol em cada uma das vitórias.Mas não foi somente esse poder de decisão que chamou a atenção de Vagner Mancini. Para o treinador, Mosquito tem uma característica rara no futebol, que é a mudança de direção em velocidade. Por ser veloz e ter esse diferencial, naturalmente o time busca acioná-lo constantemente nas partidas, proporcionando que ele esteja perto do gol, para marcar ou dar assistência.

- Óbvio que o Mosquito é um atleta muito procurado em campo, porque ele tem uma velocidade, uma mudança de direção, que poucos têm no futebol, por isso a equipe busca muito o Gustavo Mosquito. Ele joga em uma parte do campo em que nós temos Fagner, Ramiro, Cazares, que fazem a bola correr, é natural que ele seja bastante acionado no jogo, até porque torna a nossa equipe rápida na saída de contra-ataque, nas transições ofensivas, então ele tem uma característica que está sendo bem usada - disse o técnico em entrevista coletiva virtual após a vitória na última quinta-feira.

Apesar de ter jogadores que se assemelham no jeito de jogar, por conta da velocidade, Mancini leva em conta a fase pela qual passa Mosquito e a evolução constante que o atacante vem tendo nesses últimos jogos. Sem contar o entrosamento com os outros jogadores, como citado anteriormente pelo treinador, e a função específica que tem executado muito bem ultimamente.

- Nós temos outros jogadores, o Léo Natel pode fazer isso, o Everaldo também, mas ele (Mosquito) vive uma fase interessante de entendimento com os outros jogadores, a cada jogo eu vejo que ele está melhorando na parte tática, que também é muito importante quando você tem uma função específica, ele é a nossa porta de entrada para usar a velocidade, e para isso ele precisa entender bem o jogo. Felizmente, jogo a jogo, ele está melhorando nesse sentido.

Antes sem espaço no Corinthians, com empréstimos consecutivos, Mosquito foi "resgatado" por Tiago Nunes, utilizado por Coelho em algumas partidas, mas aproveitado mesmo ele foi por Vagner Mancini, que parece ter conseguido explorar o seu melhor. Por essas e outras, pela confiança readquirida, o atacante passou a ser essencial para a arrancada do Corinthians no Brasileirão.

Sendo assim. Mosquito deve ser titular novamente diante do Red Bull Bragantino, na próxima segunda-feira, às 20h, na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Timão ocupa a oitava posição na tabela, com 45 pontos, seis atrás do Grêmio, primeiro clube no G6.

Confira as participações em gols de Mosquito nos últimos jogos:

Corinthians 2 x 1 Goiás​- Marcou gol com assistência de Cazares

Botafogo 0 x 2 Corinthians- Assistência para Cazares marcar

Corinthians 5 x 0 Fluminense- Assistência para Cazares marcar