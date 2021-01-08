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Entenda os dois casos de Covid do Santos pós-jogo contra o Boca

Elenco santista fez testes no último sábado, no Brasil, para poderem viajar para a Argentina. Na quarta, fizeram novos testes em Buenos Aires para deixarem o país...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2021 às 15:49

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 15:49

Crédito: Jogadores do Santos fizeram testes de Covid no CT Rei Pelé no último sábado (Reprodução / Dugout
Os testes positivos para a Covid-19 de John e Wagner Leonardo pegaram os torcedores do Santos de surpresa nesta sexta-feira (8). Todos estão acostumados com as notícias sobre as testagens antes dos jogos, mas uma questão protocolar fez com que o elenco santista precisasse fazer testes também para sair de Buenos Aires.O protocolo de saúde da Argentina exige testagem antes de entrar no país, mas também antes de sair. O Santos realizou os testes no seu elenco no último sábado, seguindo as orientações para o jogo contra o Boca Juniors e todos deram negativos, sendo liberados para a partida. Na quarta à tarde, foi realizada uma outra testagem para a saída do país. O resultado saiu na manhã de quinta (7), com John e Wagner Leonardo positivos.O Santos trabalha com a possibilidade de um falso positivo na Argentina e realizará a contraprova nos dois atletas assim que eles chegarem ao Brasil. A dupla deve sair de Buenos Aires ainda nesta sexta-feira, em avião sanitário providenciado pelo clube. Caso voltem a testar positivo, ficam fora do clássico contra o São Paulo e da partida de volta de semifinal contra o Boca Juniors.
A imprensa argentina publicou nesta sexta que o Boca deve questionar a conduta do Santos na Conmebol. O DIÁRIO OLÉ levantou a suspeita de que a permanência do time em campo durante o vestiário já pudesse ser uma medida para evitar contato maior, em ambiente fechado, de John e Wagner Leonardo com os outros jogadores da equipe.
O restante do elenco será testado na tarde desta sexta-feira, pensando no clássico e no sábado, já seguindo o protocolo da Conmebol, para a semifinal da Libertadores. Existe um temor de que novos casos apareçam perto do jogo mais importante da temporada.

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