Entenda os dois casos de Covid do Santos pós-jogo contra o Boca

Os testes positivos para a Covid-19 de John e Wagner Leonardo pegaram os torcedores do Santos de surpresa nesta sexta-feira (8). Todos estão acostumados com as notícias sobre as testagens antes dos jogos, mas uma questão protocolar fez com que o elenco santista precisasse fazer testes também para sair de Buenos Aires.O protocolo de saúde da Argentina exige testagem antes de entrar no país, mas também antes de sair. O Santos realizou os testes no seu elenco no último sábado, seguindo as orientações para o jogo contra o Boca Juniors e todos deram negativos, sendo liberados para a partida. Na quarta à tarde, foi realizada uma outra testagem para a saída do país. O resultado saiu na manhã de quinta (7), com John e Wagner Leonardo positivos.O Santos trabalha com a possibilidade de um falso positivo na Argentina e realizará a contraprova nos dois atletas assim que eles chegarem ao Brasil. A dupla deve sair de Buenos Aires ainda nesta sexta-feira, em avião sanitário providenciado pelo clube. Caso voltem a testar positivo, ficam fora do clássico contra o São Paulo e da partida de volta de semifinal contra o Boca Juniors.