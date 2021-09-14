Entenda como Michael foi essencial para o Flamengo engrenar uma sequência de três vitórias seguidas

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Embalado desde a chegada do técnico Renato Gaúcho, o Flamengo engrenou uma sequência de três vitórias seguidas na temporada. Para isso, o time contou com a participação do atacante Michael, que teve participação em seis dos 11 gols marcados pelo Rubro-Negro nesse período. > Após vitória sobre Palmeiras de Abel, Renato põe fim a dois tabus particulares

Esse bom momento começou quando Michael entrou em campo ainda no primeiro tempo da partida contra o Grêmio, válida pelo ida das quartas de final da Copa do Brasil. Naquele momento, o camisa 19 teve a difícil missão de substituir Bruno Henrique, um dos pilares do ataque, que foi sacado por uma lesão na coxa.

O atacante agarrou a oportunidade e correspondeu à altura. Em campo, ele foi responsável por marcar o segundo gol da goleada e ainda sofreu o pênalti, que mais tarde seria convertido por Vitinho, para fechar o placar. Ele, portanto, participou diretamente de dois gols do Rubro-Negro na partida. Fora isso, recebeu uma das maiores notas do LANCE! nesse jogo.

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Como Bruno Henrique ainda não está à disposição, o camisa 19 ganhou a oportunidade no time titular contra o Santos e não desperdiçou. Mais uma vez, ele sofreu um pênalti, que foi convertido por Gabi, e ainda serviu o companheiro com uma passe para ampliar o que se tornaria uma goleada na Vila Belmiro. Novamente, ele recebeu uma das maiores notas do L! no jogo.

Contra o Palmeiras, a missão do Flamengo era mais difícil: enfrentar fora de casa o atual campeão da Libertadores com oito desfalques - nove ao contar com Arrascaeta que precisou sair ainda no primeiro tempo por causa de um estiramento. No entanto, o Rubro-Negro conseguiu se impor em campo e, com dois gols de Michael, saiu vitorioso do Allianz Parque. Pela terceira vez seguida, o camisa 19 levou uma das melhores notas do L!.Fora o desempenho ofensivo, Michael também é parte importante do sistema defensivo do Flamengo. Mesmo que tenha começado grande parte dos jogos no banco de reservas, ele é, segundo o site "FootStats", o quarto jogador do time com mais desarmes no Brasileirão.

O bom momento do atacante também passa pelo técnico Renato Gaúcho, que potencializou o talento do jogador. Em recente entrevista à FlaTV, Michael revelou que o treinador lhe faz se sentir mais à vontade em campo e afirmou que Renato é "fantástico".

- Ele é um cara brincalhão, um cara alegre, deixa todo mundo à vontade. A forma que ele me trata, eu fico muito feliz. Às vezes a gente precisa disso, só um empurrão, de uma conversa, de um apoio. E o que ele fez foi isso. Hoje, eu entro em campo leve, me sinto mais à vontade. Não é que eu não me sentisse, mas a forma na qual ele me trata aqui me deixa muito mais à vontade. Sobre o grupo, não tem o que falar, é fantástico. Mas aí chegou um cara que é fantástico também - disse Michael, que ainda completou.

- Estou feliz aqui, sou muito feliz. Estou mais feliz pelo momento que a gente está vivendo, pelas vitórias porque todo mundo quer ganhar. Então, é agradecer e trabalhar. É jogo importante quarta e domingo, quarta e domingo, então, a gente tem que estar sempre bem, sempre bem preparado - concluiu.

> Análise: contra o Palmeiras, Fla supera desfalques reafirma força do elencoCONFIRA AS PARTICIPAÇÕES EM GOL DE MICHAEL NOS ÚLTIMOS JOGOS

FLAMENGO 4X0 GRÊMIOMichael: marcou um gol/sofreu pênalti.

FLAMENGO 4X0 SANTOSMichael: deu uma assistência/sofreu pênalti.

FLAMENGO 3x1 PALMEIRASMichael: marcou dois gols.