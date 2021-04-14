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futebol

Entenda a negociação entre Palmeiras e Taty Castellanos

Verdão enviou uma proposta de compra parcelada dos direitos econômicos do jogador, mas New York City faz jogo duro...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 10:41

LanceNet

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Publicado em 

14 abr 2021 às 10:41
Crédito: Divulgação/NYCFC
O Palmeiras segue no mercado buscando reforços para o elenco comandado por Abel Ferreira e um dos nomes que interessa a diretoria do clube é o de Valentín ‘Taty’ Castellanos, que pertence ao New York City. A negociação, no entanto, é difícil e, apesar do Verdão já ter enviado uma proposta pelo jogador, a diretoria do clube norte-americano faz jogo duro, segundo apurou o NOSSO PALESTRA.
Como noticiado NP no fim de março, o Alviverde já se acertou com o atleta e, com isso, entrou em contato com o Grupo City. A alta cúpula palmeirense fez algumas ofertas que foram recusadas, cujos valores giravam em torno de US$2,5 milhões (aproximadamente R$15 milhões) por 60% dos direitos econômicos do centroavante, e, por fim, o realizou mais uma tentativa, desta vez de compra parcelada dos direitos do jogador e, desde então, não entrou em contato novamente com o time estadunidense.O New York City, porém, não facilita a negociação, pois entende que o argentino é uma peça importante na equipe, por ser o único ‘camisa 9’ presente no elenco. Deste modo, enquanto não recebe um novo contato do Maior Campeão Nacional, o time analisa o mercado, mas se mantém irredutível em relação à negociação.
Valentín, embora seja argentino, iniciou sua carreira profissional com as cores da Universidad do Chile, em 2017. Atualmente, o jogador de 22 anos disputa a MLS pelo New York City FC. Na última temporada, atuando nos Estados Unidos, o atacante jogou 29 partidas e participou diretamente de nove gols (sete tentos e duas assistências).
Enquanto negocia com Taty Castellanos, o Palmeiras está na capital do Brasil, onde disputará a segunda partida da Recopa Sul-Americana nesta quarta-feira (14), às 21h30 (horário de Brasília).

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