Entenda a negociação entre Palmeiras e Taty Castellanos

O Palmeiras segue no mercado buscando reforços para o elenco comandado por Abel Ferreira e um dos nomes que interessa a diretoria do clube é o de Valentín ‘Taty’ Castellanos, que pertence ao New York City. A negociação, no entanto, é difícil e, apesar do Verdão já ter enviado uma proposta pelo jogador, a diretoria do clube norte-americano faz jogo duro, segundo apurou o NOSSO PALESTRA.

Como noticiado NP no fim de março, o Alviverde já se acertou com o atleta e, com isso, entrou em contato com o Grupo City. A alta cúpula palmeirense fez algumas ofertas que foram recusadas, cujos valores giravam em torno de US$2,5 milhões (aproximadamente R$15 milhões) por 60% dos direitos econômicos do centroavante, e, por fim, o realizou mais uma tentativa, desta vez de compra parcelada dos direitos do jogador e, desde então, não entrou em contato novamente com o time estadunidense.O New York City, porém, não facilita a negociação, pois entende que o argentino é uma peça importante na equipe, por ser o único ‘camisa 9’ presente no elenco. Deste modo, enquanto não recebe um novo contato do Maior Campeão Nacional, o time analisa o mercado, mas se mantém irredutível em relação à negociação.