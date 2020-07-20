Emprestado pelo Flamengo, Ronaldo completa um ano no Bahia: 'Uma honra'

Crédito: Divulgação/EC. Bahia

Ronaldo está em sua segunda temporada pelo Bahia e, neste domingo, dia 19 de julho, completa um ano de casa. Emprestado pelo Flamengo e à espera do retorno das competições para clube tricolor, o volante comemorou a data:

- Feliz demais em comemorar esta data aqui no Bahia, onde fui muito bem recebido pela torcida e pelo grupo. É uma honra vestir a camisa deste clube e me dedico ao máximo para retribuir a confiança e o carinho de todos - disse Ronaldo, completando:

- Espero que seja apenas o início da minha história aqui e que ainda tenhamos momentos bonitos para passar juntos. Só tenho a agradecer por este ano e por tudo o que vivo aqui.

Cabe destacar que Ronaldo, de 23 anos, está emprestado pelo Flamengo ao Bahia até dezembro de 2020. Por lá, o meio-campista, ainda em busca de espaço na equipe titular, soma 16 partidas, sendo duas este ano.