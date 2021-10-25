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Empresário revela equipe que Vinícius Júnior torcida antes de ir para o Real Madrid

André Cury afirmou que o atacante brasileiro era torcedor do Barcelona e que se emocionou na virada histórica da equipe culé sobre o PSG na Champions League...

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 10:48

LanceNet

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Publicado em 

25 out 2021 às 10:48
Crédito: Josep LAGO / AFP
O empresário Andre Cury revelou que Vinícius Júnior era torcedor do Barcelona antes de se transferir para o Real Madrid. Em entrevista ao programa "Què t'hi jugues", o agente afirmou que o camisa 20 merengue tinha Neymar como ídolo no período em que o trio MSN atuava na Catalunha.- Vinícius era culé. Chorou com o 6 a 1 do Barcelona sobre o PSG. Neymar, que até então estava no Barça, era seu ídolo e que entre Messi e Cristiano Ronaldo, preferia o Messi.
Além de revelar a torcida de Vinícius Júnior na infância pelo Barcelona, Cury ratificou o que Piqué havia dito na semana passada sobre a quase transferência da então joia do Flamengo para a Catalunha. No entanto, o empresário afirmou que a ida para o Real Madrid ocorreu de última hora.
Atualmente, o camisa 20 é um dos atletas mais importantes do elenco merengue e foi um dos protagonistas do "El Clásico" em que o Real Madrid derrotou a equipe blaugrana por 2 a 1 no Camp Nou. E o brasileiro está focado em melhorar seus números e seu desempenho sob comando de Carlo Ancelotti.

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