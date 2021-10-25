Empresário revela equipe que Vinícius Júnior torcida antes de ir para o Real Madrid

Crédito: Josep LAGO / AFP

O empresário Andre Cury revelou que Vinícius Júnior era torcedor do Barcelona antes de se transferir para o Real Madrid. Em entrevista ao programa "Què t'hi jugues", o agente afirmou que o camisa 20 merengue tinha Neymar como ídolo no período em que o trio MSN atuava na Catalunha.- Vinícius era culé. Chorou com o 6 a 1 do Barcelona sobre o PSG. Neymar, que até então estava no Barça, era seu ídolo e que entre Messi e Cristiano Ronaldo, preferia o Messi.

Além de revelar a torcida de Vinícius Júnior na infância pelo Barcelona, Cury ratificou o que Piqué havia dito na semana passada sobre a quase transferência da então joia do Flamengo para a Catalunha. No entanto, o empresário afirmou que a ida para o Real Madrid ocorreu de última hora.