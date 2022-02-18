Empresário de Luis Castro está no Brasil, e Corinthians é otimista por anúncio neste fim de semana

O Corinthians está confiante que pode anunciar Luis Castro nos próximos dias. E a animação é ainda maior porque o representante do treinador português está no Brasil. No momento, o agente de Castro está em Goiânia, para projetos paralelos, mas saber que o empresário do treinador está em território brasileiro aumenta ainda mais a confiança corintiana pelo êxito no negócio.

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A questão é que o Botafogo está bem forte na ideia de ter o português no comando técnico. Quem encabeça as trataivas pelo treinador é o americano John Textor, que assimou contrato de pré-venda da equipe carioca e está aguardando somente a formalização da transformação do Glorioso em SAF para se tornar dono da instituição. A ideia de Textor é ter um treinador que lidere um projeto a médio/longo prazo no Fogão, e a experiência de Castro com trabalhos de base é o que mais salta aos olhos da cúpula botafoguense.

O Timão, por sua vez, está confiante que, mesmo tendo feito a proposta depois do Botafogo, o projeto apresentado pelo time paulista é mais atrativo e convencerá Luis Castro na decisão final. Um dos trunfos é o fato da parte corintiana ter proposto um contrato de dois anos para o treinador.

Ainda que esteja bastante otimista por um desfecho positivo na negociação com Castro, a diretoria corintiana mantém cautela e se sente pressionada pelo relógio, pois já se passaram mais de dias desde a demissão de Sylvinho no clássico contra o Santos, pelo Campeonato Paulista. Com isso, mesmo caso haja a recusa de Luis Castro o Timão pretende trabalhar rapidamente no nome de um plano seguinte, que tende a ser Leonardo Jardim, e com ele acertar rapidamente a contratação.

De toda forma. a fase de grupos da Copa Libertadores inicia há menos de dois meses, e o Timão busca o segundo título continental na sua história justamente no ano que o único título corintiano na Liberta completa 10 anos.