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futebol

Empresário de Luis Castro está no Brasil, e Corinthians é otimista por anúncio neste fim de semana

Diretoria corintiana vê projeto apresentado mais atrativo do que o do Botafogo, outro clube interessado no treinador português...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 07:00
O Corinthians está confiante que pode anunciar Luis Castro nos próximos dias. E a animação é ainda maior porque o representante do treinador português está no Brasil. No momento, o agente de Castro está em Goiânia, para projetos paralelos, mas saber que o empresário do treinador está em território brasileiro aumenta ainda mais a confiança corintiana pelo êxito no negócio.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Timão pelo Campeonato Paulista> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians
A questão é que o Botafogo está bem forte na ideia de ter o português no comando técnico. Quem encabeça as trataivas pelo treinador é o americano John Textor, que assimou contrato de pré-venda da equipe carioca e está aguardando somente a formalização da transformação do Glorioso em SAF para se tornar dono da instituição. A ideia de Textor é ter um treinador que lidere um projeto a médio/longo prazo no Fogão, e a experiência de Castro com trabalhos de base é o que mais salta aos olhos da cúpula botafoguense.
O Timão, por sua vez, está confiante que, mesmo tendo feito a proposta depois do Botafogo, o projeto apresentado pelo time paulista é mais atrativo e convencerá Luis Castro na decisão final. Um dos trunfos é o fato da parte corintiana ter proposto um contrato de dois anos para o treinador.
Ainda que esteja bastante otimista por um desfecho positivo na negociação com Castro, a diretoria corintiana mantém cautela e se sente pressionada pelo relógio, pois já se passaram mais de dias desde a demissão de Sylvinho no clássico contra o Santos, pelo Campeonato Paulista. Com isso, mesmo caso haja a recusa de Luis Castro o Timão pretende trabalhar rapidamente no nome de um plano seguinte, que tende a ser Leonardo Jardim, e com ele acertar rapidamente a contratação.
De toda forma. a fase de grupos da Copa Libertadores inicia há menos de dois meses, e o Timão busca o segundo título continental na sua história justamente no ano que o único título corintiano na Liberta completa 10 anos.
Crédito: LuisCastrotempassagempelofutebolucraniano,quandodirigiuoShakhtar(Foto:Divulgação/ShakhtarDonetsk

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