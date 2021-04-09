  • Empresa que cuida de Rodrygo assina com Jhonnathan e encaminha renovação com o Santos
futebol

Empresa que cuida de Rodrygo assina com Jhonnathan e encaminha renovação com o Santos

Garoto, que já estreou no profissional, tem contrato apenas até o final de setembro...

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 10:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 abr 2021 às 10:37
Crédito: Divulgação
O zagueiro/lateral-esquerdo Jhonnathan, do Santos, assinou contrato com a empresa Un1que Football para o gerenciamento da sua carreira. A empresa é a mesma responsável pela carreira do atacante Rodrygo, hoje no Real Madrid, e do zagueiro Derick, que encaminhou a renovação de contrato com o Peixe nesta semana.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaIntegrado ao elenco profissional, Jhonnathan estreou na partida contra a Ferroviária pelo Paulistão e chegou a viajar com o elenco para o confronto contra o Deportivo Lara, na Venezuela, pela segunda fase da Copa Libertadores. Ele foi contratado depois de se destacar no Paulista Sub-17 pela Inter de Limeira.
O jogador tem contrato com o Peixe apenas até o final de setembro, mas a nova agência já deixou praticamente encaminhada a renovação. O prazo do novo acordo pode ser de até cinco anos.Jhonnatan também possui uma história curiosa. Seu irmão, Gabriel Wagner, de apenas 13 anos, é zagueiro e está na categoria sub-13 do Peixe. O garoto é capitão da equipe, apontado como uma grande promessa e chegou ao Santos antes do irmão mais velho.
Além de Derick e Jhonnathan, a Un1que também gerencia a carreira da joia Renanzinho, de Harlei e Vinícius Lira, todos das categorias de base do Peixe.

Tópicos Relacionados

santos
Recomendado para você

Cartórios - 25/04/2026
Editais e Avisos - 25/04/2026
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Tolerar a barbárie no trânsito é ser conivente com crimes em série

