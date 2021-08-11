Emílio Papaléo Zin é apresentado como novo vice-presidente de futebol do Internacional

Crédito: Papaléo Zin foi apresentado como novo integrante da diretoria do Inter (Ricardo Duarte/Inter

O departamento de futebol do Internacional tem nova peça importante em sua engrenagem. Emílio Papaléo Zin foi apresentado nesta quarta-feira como novo vice-presidente da pasta. O conselheiro se disse honrado com o convite e pediu a união por parte de todos os colorados para alavancar o sucesso do clube.

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Pouco antes da entrevista, o conselheiro e advogado, que conta com mais de duas décadas de serviços prestados ao Inter, foi apresentado oficialmente ao grupo de jogadores e comissão técnica, conversando diretamente com o grupo dentro do gramado do CT Parque Gigante.

O dirigente contou com a presença de Alessandro Barcellos na coletiva de apresentação. Lado a lado com o novo vice de futebol, o presidente ressaltou a postura e conhecimento da engrenagem colorada por parte do escolhido.

'É um colorado que traz no seu DNA as características do diálogo e da transparência, e, ao mesmo tempo, a firmeza e autoridade que esse posto exige. É um colorado que vive o Clube, participa do nosso comitê de futebol, que foi quem montou o projeto, vem acompanhando as reuniões sistemáticas que fazemos. É um conselheiro que sabe muito bem o que está acontecendo, tenho certeza que entra nessa engrenagem de forma tranquila com relação ao conhecimento da realidade que vivemos, às dificuldades e os desafios que temos pela frente', avaliou Barcellos.

Em suas primeiras palavras, Papaléo agradeceu o chamado: 'Estou extremamente honrado com o convite. Agradeço a confiança em mim depositada nessa árdua missão e desafio que me propus a aceitar. Espero corresponder a expectativa'.

Entre as atribuições da vice-presidência de futebol, Papaléo insistiu que a unificação em torno do clube é fundamental para atingir voos maiores.