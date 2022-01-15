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futebol

Em véspera de jogo-treino, elenco do Corinthians faz trabalho por setores

Com ajuda dos auxiliares, Sylvinho dividiu o elenco entre os defensores e jogadores de meio-campo e ataque. Jô encerrou avaliações médicas e fez trabalho físico à parte...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2022 às 12:26

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 12:26

De olho na estreia do Campeonato Paulista, no próximo dia 25 de janeiro, às 21h, contra a Ferroviária, na Neo Química Arena, o elenco do Corinthians segue em treinamentos de pré-temporada. Neste sábado (15), pela manhã, o atletas corintianos fizeram uma atividade por setores. Para essa divisão de elenco, o técnico Sylvinho contou com os seus auxiliares, Fernando Lázaro ficou com os defensores, zagueiros e laterais, para atividades de posicionamento, enquanto Alex Meschini e Doriva trabalharam movimentação, passes, cruzamentos e finalizaçoes com os meias e atacantes.
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Antes, os jogadores fizeram uma atividade de posse de bola em campo reduzido.
Recuperado da Covid-19, o centroavante Jô finalizou as avaliaççoes físicas, que iniciaram na sexta-feira (14), e fez um trabalho com bola separado do restante do elenco, com o preparador físico Flávio de Oliveira.
Neste domingo (16), os atletas corintianos voltarão aos trabalhos, com treinamento na parte da manhã e um jogo-treino contra a Inter de Limeira no período da tarde, ambos no CT Joaquim Grava.
Crédito: ReforçodoCorinthianspara2022,Paulinhoseguetreinandocomoelenco(Foto:OlavoGuerra/Ag.Corinthians

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