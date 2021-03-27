Em tarde de homenagem, Vasco marca dois gols, mas cede empate ao Madureira pelo Carioca

Em tarde de homenagem ao centenário do eterno Barbosa, neste sábado, o Vasco abriu uma vantagem de dois gols, mas cedeu o empate ao Madureira nos Estádio Los Larios, em Xerém. Matías Galarza e Zeca fizeram os gols do Gigante da Colina, enquanto Feitosa e Maurício Barbosa empataram para o Tricolor Suburbano. Com o resultado de 2 a 2 , o Madureira segue invicto no Carioca e o Vasco chegou a 6 pontos.
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Na próxima rodada do Estadual, o Vasco entra m campo na terça-feira no clássico diante do Fluminense, no Raulino de Oliveira, às 21h35. O Tricolor suburbano, por sua vez, joga no dia seguinte contra o Botafogo, no Giulite Coutinho, às 17h.
Barbosa eterno!O eterno goleiro vascaíno completaria 100 anos na tarde deste sábado. O Vasco prestou diversas homenagens ao arqueiro que marcou história no clube e foi sinônimo de resistência no esporte e na sociedade. O lendário arqueiro do Maracanazo entrou para a história na luta contra o racismo, jogou até os 42 anos de idade e foi o primeiro goleiro a vestir a camisa 1 da seleção brasileira.
Muito calor e jogo animadoSob forte calor em Xerém, o Vasco tomou a iniciativa do jogo e logo aos 2 minutos teve uma chance clara de gol. O zagueiro Miranda fez um belo lançamento para o argentino Cano, que finalizou em cima do goleiro adversário. O Madureira revidou depois da jogada de Rhuan nas costas de Cayo Tenório, o jogador cruzou para Luiz Paulo, que sozinho cabeceou rente ao travessão.
Olho nele! Paraguaio abre o placarO Madureira aproveitava os espaço nas costas de Tenório e Juninho Monteiro fez uma ótima jogada, cortou para dentro e bateu, mas Ricardo Graça afastou o perigo. Depois da parada técnica, Gabriel Pec acionou Cayo Tenório em profundidade pela direita, e o lateral cruzou, na medida, para Matías Galarza abrir o placar nos Los Larios. Este é o segundo gol do jovem paraguaio, de 19 anos, no Carioca.
Chances lá e cáAos 30, foi a vez do Tricolor Suburbano voltar a assusta. Em cobrança da falta, Breno Calixto bateu no Ângulo e obrigou o goleiro Lucão a fazer uma grande defesa. No fim do primeiro tempo, Miranda apareceu no ataque e recebeu na entrada da área. O zagueiro se livrou da marcação e tentou colocar no ângulo de Felipe Lacerda, mas a bola passou rente à trave.
Golaço em XerémNa volta do intervalo, o Vasco controlava a partida, mas com menos intensidade. Contudo, foi o Madureira que chegou com perigo após Sillas recebe um lançamento e dividir com o goleiro Lucão. Em boa jogada, Cano recebeu e ajeitou para o lateral Zeca soltar a bomba e marcar um golaço, o primeiro dele com a camisa do Gigante da Colina.
Tricolor Suburbano busca o empateApós a parada técnica da etapa final, o Madureira teve uma falta no lado direito. Juninho foi para a cobrança e Victor Feitosa desviou tirando Lucão da jogada. Poucos minutos depois, em nova cobrança de falta, a defesa do Vasco falhou e o zagueiro Maurício Barbosa, de cabeça, empatou a partida.
Gols perdidosNo fim do jogo, o Vasco buscou o resultado, mas perdeu dois gols feitos. No primeiro deles, Cano recebeu cruzamento na área, dominou, mas pegou muito embaixo da bola e isolou. Em seguida, foi a vez de Vinícius ter uma oportunidade clara de gol e desperdiçar a chance de colocar o time da Cruz de Malta à frente no placar. Com isso, a partida terminou empatada em Xerém.
FICHA TÉCNICAVASCO 2x2 MADUREIRA
Data/Hora: 27/02/2021, às 15h30Local: Los Larios, em Xerém, Duque de Caxias (RJ)Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves PaludoAssistentes: Daniel do Espírito Santo Parro e Diogo Carvalho SilvaCartão Amarelo: Bruno Gomes e Marcelo Cabo (VAS) / Breno Calixto, Sampaio e Rodrigo Yuri (MAD)Cartão Vermelho:
Gol: Matías Galarza (27'/1T) (VAS), Zeca (14'/2T) (VAS), Victor Feitosa (24'/2T) (MAD), Maurício Barbosa (27'/2T) (MAD)
VASCO (Técnico: Marcelo Cabo)Lucão, Cayo Tenório, Miranda (Ulisses 25'/2T), Ricardo Graça e Zeca; Bruno Gomes (Caio Lopes 25'/2T), Matías Galarza, Carlinhos (Tiago Reis 37'/2T); Gabriel Pec (Vinícius 2'/2T), Marquinhos Gabriel (Laranjeira 25'/2T), Cano.
MADUREIRA (Técnico: Alfredo Sampaio)Felipe Lacerda, Rhuan Rodrigues (Bruno Oliveira 34'/2T), Breno Calixto, Maurício Barbosa, Juninho Monteiro; Feitosa, Rodrigo Yuri, Nivaldo (Humberto - intervalo); Bruno Santos (Edmário 45'/2T), Sillas Gomes (Sampaio 17'/2T) e Luiz Paulo (Natan - intervalo).