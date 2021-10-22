Em São Januário, Meninos do Vasco posam para foto oficial do título da Copa Brasileirinho Sub-14

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Depois de conquistar o título da Copa Brasileirinho Sub-14, os Meninos da Colina, da equipe Sub-14 do Vasco, posaram para uma foto oficial no gramado de São Januário, na tarde desta quinta-feira. Para o registro, estiveram presentes o presidente Jorge Salgado, o vice-presidente Carlos Osorio e o gerente geral da base, Rodrigo Dias. Além dos membro da diretoria, toda comissão técnica e profissionais do departamento também participaram da foto. Os Meninos também fizeram registros com a camisa do clube carioca ao lado da taça. Eles também ergueram o troféu da conquista e comemoraram na Colina Histórica.

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Na decisão, a equipe Sub-14 do Vasco derrotou o Fluminense por 2 a 1, de virada, no último domingo, dia 17. A final foi realizada na Arena Gregorão, em Contagem-MG, e o triunfo garantiu o título da Copa Brasileirinho Sub-14, principal competição da categoria no país. Os gols do Cruz-Maltino foram marcados por Guilherme Luchi e Lipão.

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Na competição, o Vasco ainda também se destacou com premiações individuais para alguns de seus jovens e promissores atletas. Victor Alemão foi eleito o melhor goleiro da competição, enquanto Diogo Calhau faturou o prêmio de melhor técnico.

- Parabéns à garotada do Sub-14 pelo bicampeonato da Copa Brasileirinho! Parabéns também ao Rodrigo Dias e suas CTs, que estão conduzindo da melhor forma o processo de construção da nossa Base Forte - disse o presidente Jorge Salgado em sua rede social.

CAMPANHA DO VASCO NA COPA BRASILEIRINHO

FASE DE GRUPOS

VASCO 2 x 0 America-MGGols: Bruno e Rodrigo Pacujá

VASCO 4 x 1 Arena 7-MGGols: Alex, Juninho, Rodrigo Pacujá e Lipão

VASCO 0 x 1 Desportivo Real-GO

VASCO 2 x 1 Aliança-MGGols: João (2)

OITAVAS DE FINAL

VASCO 3 x 0 Athletic-MGGols: Rodrigo Pacujá (2) e Lipão

QUARTAS DE FINAL

VASCO 0 (4) x 0 (3) Cruzeiro

SEMIFINAL

VASCO 0 (4) x 0 (2) Corinthians