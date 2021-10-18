Em reencontro com Sylvinho após 22 anos, Ceni desafia retrospecto ruim como técnico contra time alvinegro

Crédito: Em clássico no Morumbi, Sylvinho e Rogério Ceni se enfrentarão pela primeira vez como técnicos (Montagem LANCE!

No clássico desta segunda-feira, no Morumbi, Rogério Ceni tentará melhorar seu aproveitamento contra o Corinthians como técnico. Em sua primeira passagem à frente do São Paulo, em 2017, ele foi derrotado por 3 a 2 no Brasileirão, em Itaquera, e por 2 a 0 no Paulistão, em casa. Esse último revés, inclusive, foi o último do Tricolor diante do rival jogando no seu estádio. E em outros três embates com o oponente naquele ano, acumulou três empates.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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GALERIA> Relembre como foram os últimos 15 jogos entre Timão e Tricolor no Morumbi

Como técnico do Fortaleza, Ceni enfrentou a equipe paulista em três oportunidades, com duas derrotas e um empate. O último encontro dele contra o Corinthians foi como treinador do Flamengo, ainda em 2021, mas válido pelo Brasileiro de 2020. Na ocasião, a equipe carioca venceu em casa por 2 a 1 e tirou o jejum do comandante diante do Alvinegro.Ou seja, até hoje em nove confrontos com o Timão, ele conquistou uma única vitória, quando comandava o Flamengo. No mais, foram quatro derrotas e quatro empates enquanto treinador de São Paulo e Fortaleza.Depois da sua estreia contra o Ceará, no empate por 1 a 1, no Morumbi, Rogério Ceni projetou o Majestoso que será realizado nesta segunda-feira. O Tricolor não vence há seis rodadas, com seis empates neste período, acumulando a sua maior sequência de igualdades na história.

- Não fico pensando no rebaixamento. Estou pensando em ganhar o próximo jogo, que é um clássico. Corinthians vem bem mais ajeitado, com reforços, causando dificuldades, se impondo diante de seus adversários. Vamos estudar uma maneira de vencer o Corinthians no Morumbi e subir - disse.

REENCONTRO COM SYLVINHO APÓS 22 ANOS

Nesta segunda-feira, Rogério Ceni vai enfrentar Sylvinho como técnico pela primeira vez, mas ao mesmo tempo também reencontrará um velho conhecido de sua carreira como jogador. Também representando os mesmos times que comandam hoje, o ex-goleiro e o ex-lateral-esquerdo mediram forças no clássico em sete oportunidades. E nesta disputa o são-paulino leva uma pequena vantagem, com três vitorias, duas derrotas e dois empates.

Apenas em seu segundo trabalho como técnico, depois de ter dirigido anteriormente o Lyon, em 2019 e por apenas 11 jogos, Sylvinho fará nesta segunda-feira o seu quinto clássico como treinador. Nos quatro anteriores, acumulou uma vitória e um empate em duelos com o Palmeiras, além de outras duas igualdades em partidas contra Santos e São Paulo.

No primeiro turno deste Brasileirão, então com o Tricolor sendo comandado pelo argentino Hernán Crespo, Corinthians e São Paulo ficaram no 0 a 0, em Itaquera, no último confronto entre os dois tradicionais rivais.

Ou seja, Sylvinho vai defender, no reencontro com Ceni, uma invencibilidade em clássicos como treinador corintiano. Porém, na semana passada, ele preferiu deixar o duelo particular que travará com Rogério em segundo plano. Já após a vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, em Itaquera, na última quarta-feira, o técnico exaltou que a enorme tradição dos dois clubes é muito mais importante do que o duelo tático que fará com o ídolo são-paulino.

- Acredito que a grandeza dos clubes está muito acima de qualquer atleta ou treinador. É bonita a história do Rogério no São Paulo e eu também tenho a minha no Corinthians, mas os clubes estão acima. E os grandes protagonistas são os atletas e, óbvio, as camisas - disse o comandante.

ÚLTIMO ENCONTRO FOI EM SEMIFINAL DO PAULISTÃO

A última vez que Sylvinho enfrentou Rogério foi justamente no Morumbi, no dia 9 de junho de 1999, quando ajudou o Corinthians a empatar com o São Paulo por 1 a 1 e avançar à decisão do Paulistão. No duelo de ida da semifinal, disputado no mesmo estádio, o Timão goleou o Tricolor por 4 a 0.

Naquele mesmo ano, o ex-lateral foi contratado pelo Arsenal e iniciou sua carreira na Europa, na qual também defendeu Celta, Barcelona e Manchester City. Já Ceni permaneceu no São Paulo até o fim de sua trajetória como atleta.

Confira os jogos de Rogério Ceni, como técnico, contra o Corinthians:

Corinthians 0 x 0 São Paulo - Flórida Cup - 2017São Paulo 1 x 1 Corinthians - Campeonato Paulista - 2017São Paulo 0 x 2 Corinthians - Campeonato Paulista – semifinal - 2017Corinthians 1 x 1 São Paulo - Campeonato Paulista – semifinal - 2017Corinthians 3 x 2 São Paulo - Campeonato Brasileiro - 2017Fortaleza 1 x 3 Corinthians - Campeonato Brasileiro - 2019Corinthians 3 x 2 Fortaleza - Campeonato Brasileiro - 2019Corinthians 1 x 1 Fortaleza - Campeonato Brasileiro - 2020Flamengo 2 x 1 Corinthians - Campeonato Brasileiro - 2020/2021

Confira os sete confrontos entre Rogério Ceni e Sylvinho como jogadores: