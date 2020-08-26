Em processo trabalhista, Manoel cobra R$ 1,2 milhão do Corinthians

O Corinthians ganhou mais um processo trabalhista na Justiça para a sua extensa lista. Desta vez o reclamante é o zagueiro Manoel, que atuou pelo clube em 2019. O jogador entrou na Justiça do Trabalho contra o clube na última semana, cobrando mais de R$ 1,2 milhão em valores devidos. A informação foi divulgada pelo "Meu Timão" e confirmada pelo LANCE!.A quantia pedida por Manoel se refere ao pagamento do FGTS, multa por conta de atraso na quitação de verbas rescisórias, diferença de férias, honorários dos advogados, juros e correção monetária, além de outros encargos trabalhistas, que resultam em R$ 1.225.050,23. O processo corre na 23ª Vara do Trabalho de São Paulo e a primeira audiência está marcada para o dia 26 de novembro.